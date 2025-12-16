صادرات داروهای ترک اعتیاد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست مشترک با محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، مشکلات دارویی مراکز درمان سوءمصرف مواد را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدامات فشرده انجام‌شده در روزهای اخیر، از پیگیری موضوع تأمین دارو از مسیرهای مختلف خبر داد و گفت: در سفر اخیر به افغانستان نیز این موضوع به طور جدی دنبال شده و در همین راستا، صدور مجوز صادرات داروهای مرتبط با درمان سوءمصرف مواد در دستور کار قرار ندارد.

پیرصالحی، همچنین از هماهنگی با ستاد مبارزه با موادمخدر برای بررسی امکان کشت محصولات مورد نیاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات راهگشا، بخشی از داروی مراکز درمان سوءمصرف مواد در روزهای آینده تأمین شود.

در ادامه این نشست، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تشریح شرایط بیماران مراجعه‌کننده به مراکز MMT، به چالش‌های ناشی از کمبود برخی اقلام دارویی اشاره کرد و گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند تنش‌هایی را در روند ارائه خدمات درمانی ایجاد کند.

رئیس زاده، بر ضرورت تسریع در رفع این معضل و تأمین به موقع داروهای مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد تأکید کرد.