به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ادارهکل هواشناسی فارس، بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، مربوط به شهر لامرد با ثبت ۷۰ میلیمتر بارش بوده است.
سهم شهر شیراز از این سامانه بارشی تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، ۲۲ میلیمتر باران اعلام شده است.
همچنین در شهرهای آباده یک میلیمتر، اردکان ۲۱، ارسنجان ۱۲، استهبان ۱۳، اقلید ۲، ایزدخواست ۷، بوانات ۶، پاسارگاد ۱۱، تختجمشید ۱۵، جهرم ۲۸، خرامه ۲۳، خفر ۴۲، خنج ۳۸، داراب ۱۷، درودزن ۸، زرقان ۱۴، زریندشت ۳۹، سروستان ۴۱، شهرک گلستان شیراز ۲۱، صفاشهر ۸ میلیمتر باران ثبت شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: در فراشبند ۲۳، فرودگاه جهرم ۲۷، فسا ۲۳، فورگ داراب ۲۶، فیروزآباد ۶۴، قیروکارزین ۳۰، کازرون ۳، گراش ۴۵، لار ۴۴، مهر یک، نورآباد ۳ و نیریز ۱۴ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.
همچنین بر اساس دادههای ایستگاههای خودکار هواشناسی فارس، میزان بارش در افزر ۲۷، اوز ۶۵، بختگان ۲۲، جویم ۲۷، خشت ۲، کورده ۲۱، کوار ۵۴، کوهچنار ۴ و میمند ۶ میلیمتر اعلام شده است.
