به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن حوادث و سوانح، حفظ آمادگی عملیاتی تجهیزات و نیروهای بهرهبردار یکی از الزامات اساسی مدیریت بحران محسوب میشود و پایگاههای مدیریت بحران زمانی کارکرد واقعی خود را نشان میدهند که تجهیزات آنها سالم، کارآمد و قابل بهرهبرداری باشد.
وی افزود: در همین راستا و به منظور اطمینان از تعمیر، نگهداری صحیح و آمادهبهکار بودن تجهیزات، تمرینهای عملیاتی با مشارکت ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه برگزار میشود تا ضمن شناسایی کمبودها و رفع نواقص احتمالی، سطح آمادگی کاربران ارتقا یابد.
معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اهمیت آموزش مستمر کاربران تجهیزات گفت: کاربران تجهیزات مستقر در پایگاهها باید به صورت مداوم تحت آموزش، بازآموزی و تمرین قرار گیرند تا علاوه بر کنترل وضعیت تجهیزات، آمادگی لازم برای بهرهبرداری مؤثر در زمان وقوع حوادث را حفظ کنند.
مرادی روزبهانی ادامه داد: در این تمرینها، عملیاتیسازی تجهیزات و امکانات امداد و نجات از جمله چادرهای امدادی و فرماندهی، انواع پمپهای آب (کفکش، لجنکش و …)، کپسولهای اطفای حریق، ژنراتورها، برجهای نوری و بتنبرها مورد ارزیابی قرار میگیرد و از ظرفیت اعضای دوام و کارشناسان مدیریت بحران نواحی نیز استفاده خواهد شد.
گفتنی است؛ این تمرینها مطابق برنامه زمانبندی و در تمامی پایگاههای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه برگزار میشود و گزارش مربوطه حداکثر ۴۸ ساعت پس از برگزاری هر تمرین به این معاونت ارسال خواهد شد.
