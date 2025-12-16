به گزارش خبرگزاری مهر، با تداوم فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان و در پی بارندگی و شرایط جوی نامساعد در بندرعباس، امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه، وضعیت برخی پروازها به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرواز ۶۰۲۲ کیش ایر به دوبی

و پرواز ۷۱۳۹ کیش ایر به اصفهان، تأخیر تا اطلاع ثانوی به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی بندرعباس

پرواز ۷۰۸۹ کیش‌ایر مسیر تهران–بندرعباس، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی از مبدأ انجام نشد.

پرواز ۲۶۳۱ کارون مسیر اهواز–بندرعباس، در فرودگاه اهواز استندبای و تاکنون انجام نشده است.

پرواز ۹۱۲ ایرتور مسیر تهران–بندرعباس با ساعت ورود ۸:۳۵، به فرودگاه یزد دایورت شد.

پرواز ۸۱۷۳ طوس‌ایر مسیر تهران–بندرعباس- بوموسی با ساعت ورود ۹:۲۰، به فرودگاه کیش دایورت شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.