به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام احمد احمدی غروب یک‌شنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، آیت‌الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، علما، جمعی از اعضای مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استادان، طلاب و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در این مراسم با بیان اینکه مرحوم احمدی از نظر علمی جایگاه ویژه‌ای داشت، گفت: در زندگی این عالم برجسته هیچ کاستی از نظری معنوی و اخلاقی وجود نداشت و ایشان همواره در زندگی ثابت قدم بود و سخن گفتن در مورد شخصیت‌هایی که عمر خود را در خدمت به دین سپری کردند، بسیار سخت است.

وی افزود: حجت‌الاسلام احمدی انسانی بزرگ، دلسوز و عالم و پژوهشگری توانا بود و تمام عمر خود را در خدمت به دین، ‌فرهنگ و جامعه سپری کرد.

حجت‌الاسلام احمدی فردی سرشار از دانش، اخلاص و ایمان بود

عضو خبرگان رهبری با اشاره به عناصر تأثیرگذار در شکل‌گیری شخصیت افراد عنوان کرد: حجت‌الاسلام احمدی فردی سرشار از دانش، اخلاص و ایمان بود و این صفات در آیات و روایات به عنوان ویژگی‌های خوب معرفی شده‌ است.

وی با اشاره به دوران تحصیل مرحوم احمدی گفت: وی در شهرهای مختلف از جمله قم و بروجرد به تحصیل علوم دینی پرداخت و از محضر استادان بزرگی همچون آیت‌الله بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بهره برد و مراتب عالی رسید.

آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حجت‌الاسلام احمدی مقالات بسیار زیادی نوشته بود، خاطرنشان کرد: تعداد مقالات علمی ایشان شگفت‌انگیز است و درجه علمی این مقالات نیز به‌ گونه‌ای بود که در بسیاری از مجله‌های علمی معتبر چاپ شد و خود ایشان نیز بسیاری از این مقالات را در کنفرانس‌های بین‌المللی و در کشورهای مختلف ارائه می‌کردند.

وی با بیان اینکه کارنامه علمی و فرهنگی مرحوم احمدی درخشان و پرافتخار است، ادامه داد: در سال‌هایی که مرحوم احمدی ریاست سازمان سمت رو بر عهده داشت، حدود ۲ هزار و پانصد عنوان کتاب زیر نظر ایشان به چاپ رسید که بسیاری از این کتاب‌ها در کشورهای مختلف جهان تدریس می‌شود.

مرحوم احمدی یک انسان بی‌تکلف و بی‌تکبر بود

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم با بیان اینکه خدمات حجت‌الاسلام احمدی در زمینه‌های علمی و فرهنگی بی‌نظیر بود، اظهار کرد: مرحوم احمدی یک انسان بی‌تکلف و بی‌تکبر بود و کمک‌های فراوانی به جامعه کرد، ایشان هرآنچه را که آموخته در طبق اخلاص می‌گذاشت و همواره در مسیر رضایت الهی حرکت می‌کرد.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد: همانگونه که شهید مطهری در تهران فعالیت می‌کرد تا آموخته‌های خود را به دیگران منتقل کند، حجت‌الاسلام احمدی نیز اینگونه عمل کرد و خدمات بسیار زیادی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی داشت.

وی با بیان اینکه مرحوم احمدی از مؤسسان دانشگاه تربیت مدرس و حامی و پرچمدار وحدت حوزه و دانشگاه بود، خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام احمدی دلسوز و نگران وضعیت معیشت زندگی مردم بود و همواره از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه مرحوم احمدی با کارنامه درخشان و با آبرو از دنیا رفت، اظهار داشت: ایشان شخصیتی آرام، ‌بی‌حاشیه، سخت‌کوش و همواره مشغول کار و تحصیل بود.

گفتنی است حجت‌الاسلام احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) جمعه شب در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.