۵۰۰ میلیون تومان برای طرح دریا در جویبار صرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر ،علی یاری سراجی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه طرح دریا در فرمانداری جویبار با اعلام اینکه تمام هزینه‌های فعلی طرح دریا توسط شهرداری انجام‌شده است، گفت: تاکنون اعتبار استانی برای اجرای طرح سالم‌سازی چپکرودجویبار اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در خصوص آب شرب و برق در طرح چپکرود جویبار مشکل‌داریم اظهار داشت: با نصب ترانس فشارقوی مشکل برق طرح چپکرود حل می‌شود و همچنین شهرداری در خصوص رفع مشکل آب اقدام به خریداری دو منبع ۵ و ۱۰ هزار لیتری کرده است.

شهردار جویبار بیان کرد: احداث فاضلاب، نصب سه برج نوری، رنگ‌آمیزی ، ایجاد دوش سیار و فضای سبز از دیگر اقدامات شهرداری در طرح چپکرود جویبار بوده است و جشنواره بومی و محلی نیز توسط شهرداری در ایام تابستان برگزار خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جویبار بابیان اینکه در طرح سالم‌سازی دریا تعداد ۳۰ نفر ناجیان غریق و ۱۵ امدادگربه کار گرفته شدند، گفت: یک دستگاه آمبولانس، دو دستگاه جت اسکی و سه دستگاه موتورسیکلت در طرح سالم‌سازی جویبار مستقر است.

محمد صابری با اعلام اینکه نیروهای هلال‌احمر با ظرفیت صددرصدی برای اجرای بهتر طرح مستقر هستند، اظهار داشت: در ۱۲ نقطه جایگاه نصب‌شده است و در هر جایگاه ۲ ناجی غریق در حال فعالیت است.

وی اظهار داشت : طرح دریای لاریم هنوز شروع به کارنکرده و این طرح هنوز قابل‌استفاده نیست.