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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

معاون میراث فرهنگی ایلام:

قلعه شیاخ در استان ایلام مرمت می شود

قلعه شیاخ در استان ایلام مرمت می شود

ایلام-معاون میراث فرهنگی ایلام از مرمت قلعه شیاخ در روستای بردی از توابع بخش زرین آباد شهرستان دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا ارجمندی اظهار داشت: بمنظور حفظ و نگهداری از قلعه شیاخ این بنای تاریخی با ابلاغ اعتبارات ملی مرمت می شود.

وی افزود: برخی از سرفصل هایی که بر روی این بنای تاریخی اجرا خواهد می شوند شامل آوار برداری روی دیوارها وبخش های مختلف قلعه، ترمیم ترکها و شکاف های ایجاد شده در بدنه دیوارها، اجرای بند کشی با گچ در نمای دیوار سنگی است.

ارجمندی تصریح کرد: قلعه شیاخ یا شیاق در روستای بردی از توابع بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران بر بالای تپه‌ای در دامنه کوه‌های تخت پیران قرار دارد.

وی افزود: این بنا که بزرگ‌ترین و منحصر به فردترین بنای تاریخی استان ایلام و غرب کشور بوده متعلق به دوره ساسانیان است و در زمان خود به لحاظ موقعیت استراتژیکی، از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.

ارجمندی عنوان کرد: در قسمت شمال قلعه شیاخ و بر روی تپه‌های مشرف به آن، برج‌های دیده‌بانی وجود دارند.

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت : این بنای تاریخی به شماره ۲۴۶۱۸و در تاریخ ۸۷.۱۱.۲۷ در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4318239

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