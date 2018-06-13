ناکارآمدی فرایند موجود در پیشگیری از تخلفات ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی و بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با اشاره به اینکه گستردگی تخلفات ساختمانی در سطح شهر تهران رو به افزایش است اظهارداشت: بر اساس بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، ناکارآمدی فرایند موجود در پیشگیری و جلوگیری از وقوع و گسترش تخلفات ساختمانی اعم از نحوه نظارت مهندسین ناظر و عوامل شهرداری و شرکت شهربان و حریم بان ونحوه صدور و اجرای آراء کمیسیون های ماده صد و نیز نحوه صدور و آراء دیوان عدالت اداری و... محرز شده است.

سالاری ادامه داد: لذا ضرورت دارد تا ضمن آسیب شناسی و ارزیابی جامع سازوکارهای موجود ونیز با درنظر گرفتن رویکردهای جدید شامل آموزش شهروندی و فرهنگ سازی به منظور مسئولیت پذیری شهروندی با کمک تشکل های مردم نهاد و سمن ها، بسترسازی لازم جهت افزایش نظارت همگانی و اجتماعی و دیده بان های شهری و رسانه ها و شبکه فضای مجازی، اصلاح سازوکارهای نحوه نظارت مهندسین ناظر و الزام حضور مجریان ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز، تلاش به منظور جرم انگاشته شدن تخلفات ساختمانی و عدول از ضوابط شهرسازی و معماری در تعامل با مراجع قانون گذاری و قضایی نسبت به تدوین سازوکارهای کارآمد جدید اقدام کنند. .

وی اضافه کرد: تا زمانی که موضوع تخلفات ساختمانی و عدول از طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری به یک دغدغه عمومی تبدیل نشود و این باور در جامعه شهری ایجاد نشود که این انحرافات از برخی تخلفات مجرمانه هم برای جامعه مضر تر است اهتمام لازم در بین مسئولین و مردم برای مبارزه با آن شکل نخواهد گرفت.

این عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: بر اساس بررسی ها متاسفانه به ازای هر پرونده و پروانه ای که در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران تشکیل می شود یک و دو دهم پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به کمیسیون های ماده صد ارجاع می شود و کم تر از یک درصد از آراء مربوط به قلع و جمع آوری اجراء می گردد و لذا همچنان تخلفات رو به افزایش است.

سالاری ادامه داد: جهت کاهش جدی تخلفات ساختمانی و همچنین عدم تعدی به ضوابط شهرسازی و معماری و طرح تفصیلی می بایست تغییر نگاه جدی صورت گیرد به نحوی که مردم به تخلف ساختمانی به عنوان یک جرم نگاه کنند و مدیران شهری رویکرد درآمدزایی به آن نداشته باشند و مجموعه سایر دستگاه ها و نهادها به مسئولیت قانونی خود در این خصوص عمل کنند و از همه مهم تر فرهنگسازی در بین مردم و نظارت صحیح و درست مهندسین ناظر و عوامل شهرداری جهت پیشگیری از وقوع تخلف باشد.

وی موضوع نهادینه کردن نظارت همگانی و اجتماعی و نظارت دیده بان های شهری را در این خصوص امری اجتناب ناپذیر دانست و ضمن قدرانی از ریاست این جلسه و مجموعه دستگاه های مشارکت کننده در پیشبرد این جلسه تشکر گفت: حال که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگرفته، همه مسئولین می بایست احساس تکلیف جهت انجام کار جمعی و گروهی و سیستمی داشته باشیم و با رویکرد مشارکتی و صرف حل مشکل تمام ظرفیت خود و سازمان های متبوع را بکار ببندیم.