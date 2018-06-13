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۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

سالاری اعلام کرد:

ناکارآمدی فرایند موجود در پیشگیری از تخلفات ساختمانی

ناکارآمدی فرایند موجود در پیشگیری از تخلفات ساختمانی

محمد سالاری گفت: نهادینه کردن نظارت همگانی و اجتماعی و نظارت دیده بان های شهری را در کاهش تخلفات ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی و بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با اشاره به اینکه گستردگی تخلفات ساختمانی در سطح شهر تهران رو به افزایش است اظهارداشت: بر اساس بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، ناکارآمدی فرایند موجود در پیشگیری و جلوگیری از وقوع و گسترش تخلفات ساختمانی اعم از نحوه نظارت مهندسین ناظر و عوامل شهرداری و شرکت شهربان و حریم بان ونحوه صدور و اجرای آراء کمیسیون های ماده صد و نیز نحوه صدور و آراء دیوان عدالت اداری و... محرز شده است.

سالاری ادامه داد: لذا ضرورت دارد تا ضمن آسیب شناسی و ارزیابی جامع سازوکارهای موجود ونیز با درنظر گرفتن رویکردهای جدید شامل آموزش شهروندی و فرهنگ سازی به منظور مسئولیت پذیری شهروندی با کمک تشکل های مردم نهاد و سمن ها، بسترسازی لازم جهت افزایش نظارت همگانی و اجتماعی و دیده بان های شهری و رسانه ها و شبکه فضای مجازی، اصلاح سازوکارهای نحوه نظارت مهندسین ناظر و الزام حضور مجریان ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز، تلاش به منظور جرم انگاشته شدن تخلفات ساختمانی و عدول از ضوابط شهرسازی و معماری در تعامل با مراجع قانون گذاری و قضایی نسبت به تدوین سازوکارهای کارآمد جدید اقدام کنند. .

وی اضافه کرد: تا زمانی که موضوع تخلفات ساختمانی و عدول از طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری به یک دغدغه عمومی تبدیل نشود و این باور در جامعه شهری ایجاد نشود که این انحرافات از برخی تخلفات مجرمانه هم برای جامعه مضر تر است اهتمام لازم در بین مسئولین و مردم برای مبارزه با آن شکل نخواهد گرفت.

این عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: بر اساس بررسی ها متاسفانه به ازای هر پرونده و پروانه ای که در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران تشکیل می شود یک و دو دهم پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به کمیسیون های ماده صد ارجاع می شود و کم تر از یک درصد از آراء مربوط به قلع و جمع آوری اجراء می گردد و لذا همچنان تخلفات رو به افزایش است.

سالاری ادامه داد: جهت کاهش جدی تخلفات ساختمانی و همچنین عدم تعدی به ضوابط شهرسازی و معماری و طرح تفصیلی می بایست تغییر نگاه جدی صورت گیرد به نحوی که مردم به تخلف ساختمانی به عنوان یک جرم نگاه کنند و مدیران شهری رویکرد درآمدزایی به آن نداشته باشند و مجموعه سایر دستگاه ها و نهادها به مسئولیت قانونی خود در این خصوص عمل کنند و از همه مهم تر فرهنگسازی در بین مردم و نظارت صحیح و درست مهندسین ناظر و عوامل شهرداری جهت پیشگیری از وقوع تخلف باشد.

وی موضوع نهادینه کردن نظارت همگانی و اجتماعی و نظارت دیده بان های شهری را در این خصوص امری اجتناب ناپذیر دانست و ضمن قدرانی از ریاست این جلسه و مجموعه دستگاه های مشارکت کننده در پیشبرد این جلسه تشکر گفت: حال که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگرفته، همه مسئولین می بایست  احساس تکلیف جهت انجام کار جمعی و گروهی و سیستمی داشته باشیم و با رویکرد مشارکتی و صرف حل مشکل تمام ظرفیت خود و سازمان های متبوع را بکار ببندیم.

کد مطلب 4320237
نورا حسینی

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