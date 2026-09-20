به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، تعدادی از بازنشستگان و مستمریبگیران صبح یکشنبه پیامک واریز حقوق شهریور ۱۴۰۵ را با مبالغی معادل معوقه یک ماهه مابهالتفاوت افزایش حقوق دریافت کردهاند، به اطلاع میرساند؛ این موضوع ناشی از مشکل پیش آمده در شبکه بانکی بوده و حسب اعلام بانک عامل، بلافاصله ظرف روز جاری اصلاح و واریز حقوق کامل افراد به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیاز به پیگیری، مراجعه یا اقدام خاصی از سوی بازنشستگان و مستمریبگیران عزیز نیست.
در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیشهای صادره، بازنشستگان و مستمریبگیران میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمیناجتماعی، درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند.
همچنین تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.
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