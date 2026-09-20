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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

ماجرای پیامک حقوق شهریور بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

ماجرای پیامک حقوق شهریور بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره پیامک واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران صبح یکشنبه پیامک واریز حقوق شهریور ۱۴۰۵ را با مبالغی معادل معوقه‌ یک ماهه مابه‌التفاوت افزایش حقوق دریافت کرده‌اند، به اطلاع می‌رساند؛ این موضوع ناشی از مشکل پیش آمده در شبکه بانکی بوده و حسب اعلام بانک عامل، بلافاصله ظرف روز جاری اصلاح و واریز حقوق کامل افراد به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیاز به پیگیری، مراجعه یا اقدام خاصی از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز نیست.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین‌اجتماعی، درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند.

همچنین تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.

کد مطلب 6952570
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • بازنشسته های تامین اجتماعی IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      25 3
      پاسخ
      شش ماه گذشته چرا معوقه حقوق اردیبهشت را واریز نکردید بازنشسته های تامین اجتماعی را خسته کردید با این حجم تورم این پول الان با شش ماه قبل خیلی کم شده ارزشش الان هم که هنوز ندادید آقای مدیر عامل جدید تامین اجتماعی رسیدگی کن
    • مستمر بگیر IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      10 1
      پاسخ
      امروز صبح پیامک حقوقی شهریور که مربوط به یک بنده خدایی بود اشتباها بحساب من واریز شده بود که بانک رفاه بعد از یکساعت آنرا برداشت کرد که اعلام کرد واریزی مربوط به کسی دیگر می‌باشد بخاطر همینه که میگویند مستمری بگیران حساب خود را چک کنند
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      15 3
      پاسخ
      این هم فیلم جدیدشونه تا حقوقهارو یه روز دیر بدن
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      3 0
      پاسخ
      چرا هنوز نزدن برای منی که اول الفبام
    • بیژن بابایی فرد IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 1
      پاسخ
      سازمان تامین اجتماعی قرار بود یکشنبه ۲۹ شهریور حروف الف با واریز کند نام من که با ب شروع میشود تا ساعت ۷ صبح دوشنبه واریز نشده و به ۱۴۲۰ دو بار تماس گرفتم و گفتم که بارنشسته هستم .نگرانم تداخل بیش از این حرف ها باشد و صاحبخانه و خرج فرزند بیکار و تن مریض خودم این ها را متوجه نمیشود .لطفا اقدام کنید و واریز فرمایید .متشکرم
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      4 1
      پاسخ
      سلام ما حرف ج نریختن درست نیست معوقات الفبا کردند ولی فردا برای همه ریختن ایااین درست باید به همه بدهند معوقات باید بریزن
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام حقوق بازنشستگان حرف ج کی واریز شده به ما بگه خبری چاپ کن به ما بگو
    • IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      3 0
      پاسخ
      سلام حقوق شهریور ماه من واریز نشد متاسفانه
    • مستمری IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      3 1
      پاسخ
      حقوق من را واریز نکردند الآن سه شنبه 31 شهریور405 و متوجه نمیشم چرا،کشور با این تورم نابود کننده دیر هم حقوق بدهند فاجعه است.
    • محمد صابری IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      سلام از ماه عملا من‌که اول حرف ص دارم در روز ۱ ام‌ ماه بعد حقوق گرفتم‌ پس این سه روز واریزی کشکه تازه معلوم نیست سایر حروف مثل که لام و ........کی حقوق خواهند گرفت
    • بازنشسه تامین اجتماعی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      سلام امروز۳۱شهریور هنوز حقوق نداده‌اید من اول حرف س هستم پس می خواهید حقوق بدهید دل باز نشسته خون کردید تا حقوق بدهید
    • ریاست تامین اجتماعی IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      گندزدید
    • کرم صیدی IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقای مدیر عامل جدید حقوق را به روزهای پایانی ماه اختصاص نده که اینگونه دچار اشکال بشه زودتر اقدام کن قدیم از 22ماه شروع میشد ما امروز اول مهر حقوق شهریور متفاوت اردیبهشت نگرفتیم شما آمدین کار درست کنین یا از دور نشستین نظاره گر هستین
    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      4 0
      پاسخ
      امروز 1 مهر هست هنوز حقوق واریز نشده سر پرست تامین اجتماعی داری چه کار می کنی
    • فاطمه غزنوی IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      با سلام امروز یکم مهر هست و من حقوق شهریورم رو دریافت نکردم باید اجاره خانه ام رو بپردازم چه کنم تو رو خدا ما رو دریابید

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