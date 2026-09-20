اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک ارتش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشآموزان درجهداری آموزشگاههای ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) نیروی زمینی ارتش برگزار شد.
این مراسم با حضور امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ محمدرضا خوشقلب جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد.
یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشآموزان درجهداری آموزشگاههای ارتش با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد؛ فرمانده فقیدی که در سالهای خدمت خود در ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولیتهای مختلف فرماندهی را برعهده داشت و در جریان جنگ اخیر به شهادت رسید.
در جریان این مراسم، دانشآموزان دوره رزم مقدماتی مشترک، بخشهایی از آموزشها و توانمندیهای نظامی خود را در قالب حرکات نمایشی و برنامههای نظامی به نمایش گذاشتند و رژه دانشآموختگان نیز برگزار شد.
همچنین در پایان این مراسم از فرماندهان، مربیان و دانشآموزان برتر این دوره تقدیر به عمل آمد.
امیر حسین دادوند، فرمانده مرکز آموزش درجهداری حضرت جوادالائمه (ع) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشآموزان درجهداری آموزشگاههای ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: این دوره آموزشی با هدف تربیت درجهدارانی مؤمن، انقلابی، متعهد، شایسته و آماده خدمت در نیروهای مسلح برگزار شد.
وی افزود: در این دوره، ۸۸۱ نفر از جوانان منتخب کشور پس از پذیرش، در سه گردان آموزشی و ۹ گروهان سازماندهی شدند و از ۲۳ تیرماه سال جاری، برنامههای تربیتی و آموزشی خود را آغاز کردند.
امیر دادوند ادامه داد: این دوره به مدت ۹ هفته و با محوریت آموزشهای مشترک نظامی، عقیدتی ـ سیاسی، حفاظت اطلاعات و آموزشهای زیست جمعی برگزار شد و هنرآموزان در حوزههایی همچون شناخت ارتش، آییننامههای پادگانی، جنگافزارشناسی، آموزشهای نظامی و تقویت باورهای اعتقادی آموزش دیدند.
فرمانده مرکز آموزش درجهداری حضرت جوادالائمه (ع) نزاجا با اشاره به اهداف این دوره آموزشی گفت: تلاش شد هنرآموزان برای دستیابی به نصاب شایستگیهای علمی، نظامی، تربیتی، مکتبی، بصیرتی و حفاظتی ـ امنیتی آماده شوند تا بتوانند در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه این نیروها وارثان شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد: دانشآموختگان این دوره با تجدید بیعت با ولی امر و مقتدای خود و با تأسی از راه شهدا، مسیر خدمت و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد.
امیر دادوند در پایان ضمن قدردانی از فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اعتماد به مرکز آموزش درجهداری حضرت جوادالائمه (ع)، از تلاش مجموعه فرماندهان، مربیان و عوامل آموزشی در برگزاری این دوره تقدیر کرد.
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