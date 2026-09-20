قرائت پیام مقام معظم رهبری بر مرقد رهبر شهید همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی با اشاره به برنامه‌های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مشخص و وظایف بنیاد در این ایام، برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهداست که امسال در روز پنجشنبه دوم مهرماه برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: هر سال برای برگزاری این برنامه، کمیته ایثارگران تشکیل می‌شود و آیین غبارروبی مزار شهدا در سه نقطه مشهد شامل بهشت رضا (ع)، خواجه ربیع و جبل‌النور برگزار خواهد شد.

وی درباره مسئولیت برگزاری مراسم در این سه نقطه گفت: بهشت رضا (ع) به عنوان نقطه مرکزی برگزاری مراسم، هر سال میزبان این آیین است و مسئولیت اجرای مراسم در این مکان به یکی از یگان‌های نظامی واگذار می‌شود که امسال ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده دارد.

خدیوی ادامه داد: در گلزار شهدای خواجه ربیع نیز امسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت اجرای مراسم را بر عهده خواهد داشت و در جبل‌النور در کوه‌های خلج نیز نیروی انتظامی مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به تفاوت برنامه امسال با سال‌های گذشته بیان کرد: هر سال مقام معظم رهبری به مناسبت این روز پیامی صادر می‌کردند و این پیام در بهشت زهرا(س) تهران، همزمان با مراسم مربوط به روز غبارروبی مزار شهدا به صورت سراسری قرائت می‌شد.

وی افزود: امسال با توجه به شهادت رهبر شهید انقلاب، قرار است پیام مقام معظم رهبری بر سر مزار ایشان در حرم مطهر رضوی قرائت شود و مشهد به عنوان نقطه مرکزی این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

خدیوی ادامه داد: امسال مزار رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی به عنوان نقطه مرکزی این برنامه انتخاب شده و مهمانان کشوری نیز برای حضور در این مراسم به مشهد خواهند آمد. در ادامه، گلزار شهدای حرم مطهر رضوی نیز عطرافشانی خواهد شد.