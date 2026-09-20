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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

قرائت پیام مقام معظم رهبری بر مرقد رهبر شهید همزمان با هفته دفاع مقدس

قرائت پیام مقام معظم رهبری بر مرقد رهبر شهید همزمان با هفته دفاع مقدس

مشهد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: امسال پیام مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و بر مرقد مطهر رهبر شهید قرائت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی با اشاره به برنامه‌های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مشخص و وظایف بنیاد در این ایام، برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهداست که امسال در روز پنجشنبه دوم مهرماه برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: هر سال برای برگزاری این برنامه، کمیته ایثارگران تشکیل می‌شود و آیین غبارروبی مزار شهدا در سه نقطه مشهد شامل بهشت رضا (ع)، خواجه ربیع و جبل‌النور برگزار خواهد شد.

وی درباره مسئولیت برگزاری مراسم در این سه نقطه گفت: بهشت رضا (ع) به عنوان نقطه مرکزی برگزاری مراسم، هر سال میزبان این آیین است و مسئولیت اجرای مراسم در این مکان به یکی از یگان‌های نظامی واگذار می‌شود که امسال ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده دارد.

خدیوی ادامه داد: در گلزار شهدای خواجه ربیع نیز امسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت اجرای مراسم را بر عهده خواهد داشت و در جبل‌النور در کوه‌های خلج نیز نیروی انتظامی مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به تفاوت برنامه امسال با سال‌های گذشته بیان کرد: هر سال مقام معظم رهبری به مناسبت این روز پیامی صادر می‌کردند و این پیام در بهشت زهرا(س) تهران، همزمان با مراسم مربوط به روز غبارروبی مزار شهدا به صورت سراسری قرائت می‌شد.

وی افزود: امسال با توجه به شهادت رهبر شهید انقلاب، قرار است پیام مقام معظم رهبری بر سر مزار ایشان در حرم مطهر رضوی قرائت شود و مشهد به عنوان نقطه مرکزی این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

خدیوی ادامه داد: امسال مزار رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی به عنوان نقطه مرکزی این برنامه انتخاب شده و مهمانان کشوری نیز برای حضور در این مراسم به مشهد خواهند آمد. در ادامه، گلزار شهدای حرم مطهر رضوی نیز عطرافشانی خواهد شد.

کد مطلب 6952846

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      15 14
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      برای شادی روح مطهر حضرت امام سید علی خامنه‌ای رحمت الله تعالی علیه صلوات فاتحه ای نثار کنیم
    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      14 16
      پاسخ
      واقعا جای خالی امام شهید و تمام شهدا از صدر اسلام تاکنون خالی است وغمی بزرگ بردل‌هاست
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      39 16
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      رهبرشهیدم‌روحت شاد.جات خیلی بین ماخالیه دلتنگتیم عزیزدلم 😭
    • فرداد قنبری US ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      13 20
      پاسخ
      کاس زمانیکه زنده بود ازش یادگاری یه چیزی میرفتم می‌گرفتم روحش شاد و یادش گرامی
      • سمیه مقدم رضوی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        4 2
        شادی روح شهدا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، شهدازنده اند،..
    • رضامومنی IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      4 3
      پاسخ
      آقاجان انشاالله انتقامتو از یزیدیان زمانه میگیریم
    • شهین IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      4 2
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      روحش شاد ؛ لعنت خدا بر دشمنان امام راحل

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