  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

سارق ۵۰ میلیاردی در اصفهان دستگیرشد؛خیانت نظافتچی به اعتمادصاحب‌خانه

سارق ۵۰ میلیاردی در اصفهان دستگیرشد؛خیانت نظافتچی به اعتمادصاحب‌خانه

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری زنی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان «نظافتچی» اقدام به سرقت ۵۰ میلیارد ریالی کرده و متواری شده بود.

سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این پرونده اظهار دکرد: در پی ارجاع پرونده‌ای مبنی بر سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات و سکه از یک منزل مسکونی در شهر اصفهان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ اکبری با اشاره به حساسیت پرونده و ارزش بالای اموال مسروقه، تصریح کرد: با آغاز تحقیقات میدانی و بررسی‌های تخصصی، مشخص شد که سارق با شناسایی نقاط ضعف امنیتی و در پوشش نظافتچی، به حریم خصوصی مالباخته وارد شده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت طلاجات و سکه به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کرده است.

وی ادامه داد: متهم پس از ارتکاب جرم، بلافاصله از محل متواری شده و تلاش کرده بود با تغییر مکان مداوم، ردپایی از خود به جا نگذارد؛ اما با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و ردزنی‌های دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه در یک عملیات غافلگیرانه و با هماهنگی مراجع قضایی، این زن سارق دستگیر شد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تمامی طلاجات و سکه‌های طلای مسروقه کشف و توقیف گردید. متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ اکبری با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان در سپردن امور منزل به افراد ناشناس، خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود برای انجام امور خدماتی منزل، حتماً از شرکت‌های معتبر و دارای مجوز قانونی استفاده کنند و از سپردن کلید منزل به افراد ناشناس یا افرادی که از طریق آگهی‌های غیررسمی معرفی شده‌اند، جداً خودداری کنند. همچنین نگهداری اموال گران‌بها و طلاجات در گاوصندوق‌های استاندارد یا صندوق امانات بانک‌ها، ریسک وقوع چنین سرقت‌هایی را به حداقل می‌رساند.

کد مطلب 6952913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه