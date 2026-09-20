قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ شهریور؛ سکه در مرز ۲۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات ثبت‌شده -روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵-، شاهد ثبت قیمت‌های جدید در بخش طلا و انواع سکه بود. بر اساس آخرین داده‌های بازار، هر اونس طلای جهانی ۴ هزار و ۳۷۸ دلار است.

در بازار داخلی، مظنه تهران به ۱۰۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شود. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز ۳۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اعلام شده است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۲۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در جدول معاملات ثبت شده است. فاصله قیمت میان این دو نوع سکه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

در ادامه معاملات، نیم‌سکه ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. سکه گرمی نیز با نرخ ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.