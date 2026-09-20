ساماندهی نیروهای شرکتی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در نطق میاندستور خود در جلسه علنی امروز مجلس با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، نیروهای مسلح و دانشآموزان شهید میناب، گفت: ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و بزرگترین سرمایه کشور در این شرایط، وحدت ملت ایران است.
وی افزود: همه جریانها، اقوام، مذاهب، گروههای اجتماعی و سلایق سیاسی باید حول جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی، تمامیت ارضی و رهبری، این حقیقت را محور قرار دهند که ایران خانه مشترک همه ماست و حفظ عزت و استقلال آن مسئولیتی ملی و همگانی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام اظهار کرد: هر صدایی برای سربلندی ایران سرمایه کشور است و پیام ملت ایران به آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرتهای سلطهگر، ایستادگی با تکیه بر خداوند، وحدت ملی، رهبری، توان دفاعی و اراده مردم است.
بدری با قدردانی از حضور مردم در حدود ۲۰۰ شب در میدان و تقدیر از نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و امنیتی و حافظان مرزها گفت: اقتدار دفاعی کشور حاصل دانش متخصصان ایرانی، مجاهدت نیروهای مسلح، سرمایهگذاری و خودباوری ملی است و تقویت آن ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.
وی از دستگاه دیپلماسی خواست با قدرت، ابتکار و هوشمندی، توسعه روابط با کشورهای همسایه، جهان اسلام، قدرتهای مستقل و اقتصادهای نوظهور و استفاده از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی برای مقابله با فشارهای اقتصادی را دنبال کند.
نماینده اردبیل تأکید کرد: پاسخ ایران به فشار خارجی «اتحاد»، به تهدید «اقتدار» و در عرصه جهانی «دیپلماسی عزتمند و فعال» است، اما اقتدار کشور با رضایت و معیشت مردم نیز پیوند دارد.
بدری با اشاره به آغاز سال تحصیلی، توجه به معیشت و امنیت اقتصادی، مطالبات فرهنگیان و جایگاه آنان در تربیت نسل آینده را ضروری دانست و گفت: کارگران ستون تولید کشورند و حمایت از تولید زمانی محقق میشود که امنیت شغلی و معیشت شایسته داشته باشند. افزایش هزینههای زندگی، کارگران را تحت فشار قرار داده و باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کارمندان و بازنشستگان نیز انتظار دارند دریافتی آنان با هزینه واقعی زندگی متناسب شود و ترمیم قدرت خرید، اصلاح نظام پرداخت و کاهش تبعیضهای دستمزدی با اقدامات اجرایی همراه باشد.
بدری همچنین بر ضرورت توجه به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد و گفت: نیروهایی که امنیت مردم و مرزها را تأمین میکنند و خانوادههای آنان شایسته حمایت و امنیت معیشتی هستند و اقتدار نیروهای مسلح با آرامش خانواده آنان ارتباط مستقیم دارد.
وی در پایان با تأکید بر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: تفاوت در حقوق، مزایا و امنیت شغلی نیروهایی که در یک مجموعه و با مسئولیتهای مشابه فعالیت میکنند، نیازمند اصلاح جدی است. از دولت میخواهم ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با رعایت قانون، عدالت و شفافیت از مرحله وعده و مکاتبه به مرحله تصمیم و اجرا برساند.
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