فرمانده انتظامی استان یزد: خبرنگاران در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری شب یکشنبه در جمع خبرنگاران همزمان با هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا، فرماندهان شهید و رهبری شهید انقلاب اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون همواره درگیر جنگ بوده است؛ جنگی که یک بخش آن در عرصه سخت و بخش دیگر در عرصه نرم دنبال شده است.

وی افزود: امروز عرصه رسانه یکی از مهم‌ترین میدان‌های جنگ نرم است و خبرنگاران در این میدان با قلم، روایت و آگاهی‌بخشی خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اهمیت جنگ شناختی ادامه داد: جنگ شناختی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های تقابل امروز دانست؛ موضوعی که سال‌ها پیش نیز رهبری شهید با طرح هشدار درباره «شبیخون فرهنگی» مورد توجه قرار گرفته بود.

دلیری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از فضای جنگ و تهدید خارج نبوده است، تصریح کرد: امروز نیز هر لحظه ممکن است اتفاقی در کشور رقم بخورد، چراکه دشمن از توان و ظرفیت مردم در میدان‌های مختلف متأثر شده و معادلات و ارتباطات بین‌المللی مورد نظرش با چالش مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور نیز با حضور و آمادگی مردم و مجموعه‌های مختلف، ظرفیت‌های لازم برای مقابله با تهدیدها فراهم شده و به برکت خون پاک شهدا، آمادگی‌ها و توانمندی‌های لازم در بخش‌های مختلف شکل گرفته است.

فرمانده انتظامی استان یزد با تأکید بر نقش رسانه‌ها در روایت دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفت: انتظار می‌رود این واقعیت‌ها در رسانه‌ها و از طریق قلم خبرنگاران به‌درستی روایت شود.

دلیری همچنین با گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حریم، شهدای جبهه مقاومت و شهدای جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: یاد فرماندهان و شهدایی که امروز تصاویرشان بر دیوارهاست، همواره برای ما زنده است و نبودن آنها خسارت بزرگی برای جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: باید توصیه‌ها و آرمان‌های شهدا را در زندگی و مسیر خدمت خود به کار بگیریم و همواره گوش به فرمان توصیه‌ها و مسیر آنان باشیم.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اهمیت مقابله با رژیم صهیونیستی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در ذهن و اندیشه ما وجود داشته، مقابله با رژیم صهیونیستی بوده است و بزرگان ما نیز بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند.

دلیری در پایان با تبریک هفته دفاع مقدس به رزمندگان، نیروهای حاضر در عرصه دفاع و همه فعالان این حوزه گفت: به برکت خون شهدا در این مسیر باقی خواهیم ماند و تلاش می‌کنیم راه شهدا و امام شهیدان را ادامه دهیم و در مسیر آرمان‌های آنان حرکت کنیم.