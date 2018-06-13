به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان از برگزاری جلسه هماهنگی عملیات حج در این سازمان خبر داد و گفت: در این جلسه رییس سازمان هواپیمایی کشوری، رییس سازمان حج و زیارت، نمایندگانی از شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه امام خمینی (ره) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد فرودگاه‌ها زیرساخت‌های فرودگاهی خود را را برای انجام هرچه بهتر عملیات حج آماده و جلسه‌های کمیته های تسهیلاتی ویژه پروازهای حج را با مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله نمایندگان حج و زیارت در استان ها برگزار کنند.

دهقان افزود: از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم خواسته شد که بخشی از ناوگان خود را برای این امر اختصاص دهد. همچنین مقرر شد سازمان حج و زیارت برنامه‌های پروازی را که با هماهنگی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و طرف سعودی آماده می‌کند، در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهد.

معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از سهم ۵۰ درصدی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پروازهای حج خبر داد و گفت: امسال ۵۰ درصد سهمیه انتقال حجاج برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای طرف سعودی است. سازمان حج و زیارت باید با هر دو طرف قراردادهای خود را منعقد کند که کارهای اولیه آن انجام شده است.

دهقان افزود: هواپیمایی سعودی اقدامات اولیه خود را برای اخذ مجوز پرواز به ایران شروع کرده است. ایران ایر نیز در هر دو کشور مکاتبه کرده و پیگیر مجوزهای پروازی است.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ریزی برای انجام عملیات حج را دشوار دانست و گفت: در پروازهای حج باید در بازه زمانی کوتاهی تعداد زیادی پرواز حج برگزار شود. این اتفاق به خاطر محدودیتی که در فرودگاه های جده و مدینه برای شرکت‌های هواپیمایی در گرفتن زمان پرواز یا «اسلات» ایجاد می‌کنند، رخ می دهد. این محدودیت‌ها مختص ایران نیست و به خاطر حجم زیاد پروازها در این دو فرودگاه درباره همه کشورها صادق است.

وی افزود: برای اخذ اسلات در فرودگاه های جده و مدینه محدودیت‌هایی وجود دارد و ما باید بتوانیم خودمان را با محدودیت‌هایی که کشور عربستان ایجاد می‌کند، تطبیق دهیم.

دهقان همزمانی پروازهای حج با پروازهای تابستانی را از دیگر علل حساس بودن این عملیات بر شمرد و گفت: حج تمتع امسال با پروازهای تابستانی مصادف است. بنابراین لازم است که فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و هم سایر سرویس دهندگان مانند پلیس فرودگاه‌ها، سپاه حفاظت هواپیمایی، واحد سوختگیری، هندلینگ و ... خود را به صورت مضاعف آماده کرده تا بتوانند به زائران بیت الله حرام خدمت رسانی کنند.