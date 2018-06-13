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۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

۵۰ درصد پروازهای حج را سعودی ها انجام می‌دهند

۵۰ درصد پروازهای حج را سعودی ها انجام می‌دهند

معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی عملیات حج در این سازمان گفت: تمام بخش‌های درگیر در عملیات حج اقدامات اولیه خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان از برگزاری جلسه هماهنگی عملیات حج در این سازمان خبر داد و گفت: در این جلسه رییس سازمان هواپیمایی کشوری، رییس سازمان حج و زیارت، نمایندگانی از شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه امام خمینی (ره) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد فرودگاه‌ها زیرساخت‌های فرودگاهی خود را را برای انجام هرچه بهتر عملیات حج آماده و جلسه‌های کمیته های تسهیلاتی ویژه پروازهای حج را با مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله نمایندگان حج و زیارت در استان ها برگزار کنند.

دهقان افزود: از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم خواسته شد که بخشی از ناوگان خود را برای این امر اختصاص دهد. همچنین مقرر شد سازمان حج و زیارت برنامه‌های پروازی را که با هماهنگی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و طرف سعودی آماده می‌کند، در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهد.

معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از سهم ۵۰ درصدی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پروازهای حج خبر داد و گفت: امسال ۵۰ درصد سهمیه انتقال حجاج برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای طرف سعودی است. سازمان حج و زیارت باید با هر دو طرف قراردادهای خود را منعقد کند که کارهای اولیه آن انجام شده است.

دهقان افزود: هواپیمایی سعودی اقدامات اولیه خود را برای اخذ مجوز پرواز به ایران شروع کرده است. ایران ایر نیز در هر دو کشور مکاتبه کرده و پیگیر مجوزهای پروازی است.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ریزی برای انجام عملیات حج را دشوار دانست و گفت: در پروازهای حج باید در بازه زمانی کوتاهی تعداد زیادی پرواز حج برگزار شود. این اتفاق به خاطر محدودیتی که در فرودگاه های جده و مدینه برای شرکت‌های هواپیمایی در گرفتن زمان پرواز یا «اسلات» ایجاد می‌کنند، رخ می دهد. این محدودیت‌ها مختص ایران نیست و به خاطر حجم زیاد پروازها در این دو فرودگاه درباره همه کشورها صادق است.

وی افزود: برای اخذ اسلات در فرودگاه های جده و مدینه محدودیت‌هایی وجود دارد و ما باید بتوانیم خودمان را با محدودیت‌هایی که کشور عربستان ایجاد می‌کند، تطبیق دهیم.

دهقان همزمانی پروازهای حج با پروازهای تابستانی را از دیگر علل حساس بودن این عملیات بر شمرد و گفت: حج تمتع امسال با پروازهای تابستانی مصادف است. بنابراین لازم است که فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و هم سایر سرویس دهندگان مانند پلیس فرودگاه‌ها، سپاه حفاظت هواپیمایی، واحد سوختگیری، هندلینگ و ... خود را به صورت مضاعف آماده کرده تا بتوانند به زائران بیت الله حرام خدمت رسانی کنند.

کد مطلب 4320448

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