به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای آمادگی تحصیلی دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای ورود آنان به دوره ابتدایی، دوره آموزشی ویژه دانش‌آموزان پایه اول فاقد سابقه حضور در دوره پیش‌دبستانی برگزار خواهد شد.

این دوره با هدف تقویت مهارت‌های پایه، ایجاد آمادگی اولیه برای آغاز تحصیل، آشنایی دانش‌آموزان با محیط آموزشی و کمک به سازگاری بهتر آنان با فضای مدرسه پیش‌بینی شده است.

اجرای دوره از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، دوره آموزشی ویژه دانش‌آموزان فاقد سابقه پیش‌دبستانی از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

در این دوره تلاش می‌شود دانش‌آموزان پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی، با برخی مهارت‌ها و الزامات اولیه حضور در مدرسه آشنا شوند تا روند ورود آنان به پایه اول ابتدایی با آمادگی بیشتری همراه باشد.

ثبت‌نام از طریق مدیر مدرسه

اولیای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی که فرزندشان سابقه حضور در دوره پیش‌دبستانی ندارد، برای ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانند به مدیر مدرسه محل ثبت‌نام دانش‌آموز مراجعه کنند.

والدین دانش‌آموزان مشمول این طرح درخواست شده است در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام فرزند خود اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی آنان از برنامه آموزشی پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

تقویت مهارت‌های پایه و آمادگی برای ورود به مدرسه

این دوره آموزشی با تمرکز بر مهارت‌های پایه و آمادگی‌های اولیه، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با محیط مدرسه و فرایند یادگیری را فراهم می‌کند.

اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان از والدین دانش‌آموزان مشمول این برنامه خواسته است با مراجعه به مدیر مدرسه محل ثبت‌نام، نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام در بازه زمانی اعلام‌شده اقدام کنند.