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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

شناسایی ۳ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی میامی

شناسایی ۳ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی میامی

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را مستلزم دریافت استعلام لازم دانست و گفت: با نظارت و پایش منطقه سه مورد تغییر کاربری محدوده چاه نجف‌آباد بکران شناسایی شد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی محدوده چاه نجف‌آباد بکران خبر داد و اظهار کرد: این موارد شامل احداث دو بنای غیرمجاز و یک استخر می شود.

وی ادامه داد: این تخلفات در جریان بازدید و پایش میدانی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شناسایی و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تأکید بر استمرار پایش اراضی کشاورزی یادآور شد: شناسایی به‌ موقع تخلفات و جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌ غیرمجاز از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی برای حفظ ظرفیت تولید و صیانت از اراضی زراعی و باغی است.

حسینی خاطرنشان کرد: هرگونه احداث بنا، استخر یا اجرای عملیات عمرانی در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی از مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی درخواست کرد: شهروندان پیش از هرگونه اقدام عمرانی باید نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.

کد مطلب 6911121

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