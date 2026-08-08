شناسایی ۳ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی میامی

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی محدوده چاه نجفآباد بکران خبر داد و اظهار کرد: این موارد شامل احداث دو بنای غیرمجاز و یک استخر می شود.
وی ادامه داد: این تخلفات در جریان بازدید و پایش میدانی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شناسایی و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها در دستور کار قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی میامی با تأکید بر استمرار پایش اراضی کشاورزی یادآور شد: شناسایی به موقع تخلفات و جلوگیری از گسترش تغییر کاربری غیرمجاز از مهمترین برنامههای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی برای حفظ ظرفیت تولید و صیانت از اراضی زراعی و باغی است.
حسینی خاطرنشان کرد: هرگونه احداث بنا، استخر یا اجرای عملیات عمرانی در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف محسوب میشود و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی از مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی درخواست کرد: شهروندان پیش از هرگونه اقدام عمرانی باید نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام کنند.
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