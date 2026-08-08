جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، دو شهید و ۶ زخمی وارد بیمارستان‌های این باریکه شدند.

از زمان برقراری آتش بس در غزه در ۱۱ اکتبر، ۱۲۵۷ نفر شهید و ۴۱۳۱ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان آتش بس در غزه، ۸۰۶ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۴۲ نفر افزایش یافته است.