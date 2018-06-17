  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰:۳۰

پاداش پیروزی بر مراکش پرداخت شد/ شام وزیر ورزش با تیم ملی فوتبال

پاداش پیروزی بر مراکش پرداخت شد/ شام وزیر ورزش با تیم ملی فوتبال

پاداش پیروزی تیم ملی ایران مقابل مراکش توسط وزیر ورزش و جوانان نقدا پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر امروز در محل کمپ تیم ملی ایران در مسکو حاضرشد و ضمن  دیدار با کی روش ، سرپرست تیم و بازیکنان تیم ملی ایران ، شام را هم با ملی پوشان صرف کرد. 

در این دیدار یک ساعته کارلوس کی روش ، گزارشی از آخرین وضع تیم ملی در آستانه دیدار با اسپانیا در جام جهانی روسیه به وزیر ورزش و جوانان ارایه کرد. 

سلطانی فر با تقدیر از تلاش های ملی پوشان کشورمان برای آنها در بازی آینده آرزوی موفقیت کرد و پاداش بازیکنان و کادر فنی را برای پیروزی مقابل مراکش پرداخت کرد.

تیم های ملی ایران و اسپانیا چهارشنبه سی ام خرداد در شهر کازان مقابل هم به میدان می روند.

کد مطلب 4323296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عبدالله IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
      3 0
      پاسخ
      به نظرم باید به زننده گل هم پاداش می دادند تا بنده خدا هم دلگرم شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها