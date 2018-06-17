پاداش پیروزی بر مراکش پرداخت شد/ شام وزیر ورزش با تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر امروز در محل کمپ تیم ملی ایران در مسکو حاضرشد و ضمن دیدار با کی روش ، سرپرست تیم و بازیکنان تیم ملی ایران ، شام را هم با ملی پوشان صرف کرد.

در این دیدار یک ساعته کارلوس کی روش ، گزارشی از آخرین وضع تیم ملی در آستانه دیدار با اسپانیا در جام جهانی روسیه به وزیر ورزش و جوانان ارایه کرد.

سلطانی فر با تقدیر از تلاش های ملی پوشان کشورمان برای آنها در بازی آینده آرزوی موفقیت کرد و پاداش بازیکنان و کادر فنی را برای پیروزی مقابل مراکش پرداخت کرد.

تیم های ملی ایران و اسپانیا چهارشنبه سی ام خرداد در شهر کازان مقابل هم به میدان می روند.