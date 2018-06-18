جواب نمایندگان به اظهارات شریعتمداری/دلیل افزایش قیمت خودرو

سید جواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نوسانات بازار خودرو گفت:افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها است اما طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش قیمت قطعات باید حدود ۹.۶ درصد باشد.

وی ادامه داد: مسئولان شرکت ایران خودرو اعلام کردند میزان افزایش قیمت خودرو در این کارخانه پایین تر از این میزان بوده است و برخی خودرو ها ۷.۱۸ درصد و برخی خودرو ها حدود ۹ درصد افزایش قیمت داشته اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: نابسامانی بازار خودرو ابعاد مختلفی دارد؛ یکی از این ابعاد تحریم ها است که التهاباتی را در بازار خودرو ایجاد کرده است، باید بپذیریم نوسانات بازار ارز و گران شدن ارز بر تولیدات بخش صنعت تاثیر گذار است.

وی عدم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واحد های صنعتی و از جمله شرکت های خودرو سازی را از دلایل نوسانات بازار خودرو خواند گفت: این شرکت ها اعلام می کنند دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ما اختصاص نداده است و مجبوریم با ارز آزاد قطعات و مواد اولیه خودرو وارد کنیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دولت به دنبال این است که تغییراتی در نرخ ارز ایجاد کند و برای واردات نرخ های مختلف ارز تعیین کند و بر اساس اهمیت کالاها از درجه یک تا چهار به کالاها ارز با نرخ های مختلف ارائه کند.

وی ادامه داد: برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند در حال حاضر خودرو در بازار عرضه نمی شود و همین موضوع موجب افزایش قیمت خودرو شده است. خودرو سازان اعلام می کردند علت انباشت خودرو ها در انبار ها وجود مشکلاتی برای تامین قطعات آن ها است باید این قطعات وارد شود البته نمایندگان این توجیه را نپذیرفتند.