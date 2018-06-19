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۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۷

فراخوان باشگاه تراکتورسازی برای طراحی لباس

فراخوان باشگاه تراکتورسازی برای طراحی لباس

باشگاه تراکتورسازی تبریز فراخوانی برای طراحی لباس این تیم منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتورسازی طی فراخوانی از عموم طراحان، علاقمندان و هواداران خود خواست طرح های خود را به این باشگاه ارسال نمایند:

«در راستای حمایت از کالای ایرانی همگام با خواسته هواداران فهیم در نظر دارد طراحی لباس (ست کامل) باشگاه را به صورت مسابقه برگزار نماید . 
از این رو از کلیه علاقمندان دعوت می شود طرح های خود را به آدرس الکترونیکی Design.tractor@gmail.com   و یا آدرس پستی باشگاه به نشانی تبریز – جاده سردرود ، میدان ملت ، جنب کارخانه تراکتورسازی ، باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی– واحد روابط عمومی   - کدپستی : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳  ارسال نمایند.»

کد مطلب 4324977

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