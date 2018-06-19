فراخوان باشگاه تراکتورسازی برای طراحی لباس

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتورسازی طی فراخوانی از عموم طراحان، علاقمندان و هواداران خود خواست طرح های خود را به این باشگاه ارسال نمایند:

«در راستای حمایت از کالای ایرانی همگام با خواسته هواداران فهیم در نظر دارد طراحی لباس (ست کامل) باشگاه را به صورت مسابقه برگزار نماید .

از این رو از کلیه علاقمندان دعوت می شود طرح های خود را به آدرس الکترونیکی Design.tractor@gmail.com و یا آدرس پستی باشگاه به نشانی تبریز – جاده سردرود ، میدان ملت ، جنب کارخانه تراکتورسازی ، باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی– واحد روابط عمومی - کدپستی : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ ارسال نمایند.»