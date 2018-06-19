تساوی میزبان مقابل محمد صلاح و هم تیمی هایش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه از ساعت ۲۲:۳۰ امشب سه شنبه در دومین دیدار خود در گروه A جام جهانی ۲۰۱۸ به مصاف تیم ملی مصر رفت که نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار آکینفیف، فرناندز، کوتپوف، ایگناشوویچ، ژیرکوف، گازینسکی، زوبنین، سمدوف، گولووین، چریشف و دزوبا در ترکیب اصلی روسیه به میدان رفتند و هکتور کوپر مربی آرژانتینی مصر هم محمد الشناوی، احمد فتحی، علی گبر، احمد حجازی، محمد عبدالشافی، محمد الننی، تارک حامد، محمد صلاح، السید، محمود ترزگه و مروان محسن را ترکیب اولیه خود روانه این دیدار کرد.

میزبان جام جهانی که موفق شده بود نخستین دیدار خود را با برتری قاطع پنج بر صفر مقابل عربستان به پایان برساند بازی را طوفانی شروع کرد تا بتواند با استفاده از فشار هواداران خود در ورزشگاه سنت پترزبورگ به گل زود هنگام برسد.

اما تیم ملی مصر که از ابتدا محمد صلاح را در ترکیب خود می دید خیلی خوب ظاهر شد و موقعیت های میزبان را به خوبی دفع کردند و بارها نیز روی دورازه روسیه خلق موقعیت کرد.

روس ها که نمی خواستند مقابل چشمان هواداران خود گل بخورند در خط دفاعی هم موفق ظاهر شدند تا تلاش های اعجوبه مصری ها مثمر ثمر نشود تا بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول به پایان برسد.