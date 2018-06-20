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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

«بیدار شو آرزو» را به یاد جانباختگان زلزله رودبار و منجیل ببینید

«بیدار شو آرزو» را به یاد جانباختگان زلزله رودبار و منجیل ببینید

فیلم «بیدار شو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم «بیدارشو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری جمعه ۱ تیر با حضور کارگردان این فیلم و جمعی از دست‌اندرکاران عملیات امدادی در زلزله رودبار و منجیل، بم و کرمانشاه با همکاری انجمن امداد ایرانیان و بنیاد فارابی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

در این فیلم که به یاد جانباختگان زمین‌لرزه رودبار و منجیل به نمایش درمی‌آید بهناز جعفری، مهران رجبی، مهدی جعفری و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای تماشای این فیلم می‌توانند جمعه ۱ تیر ساعت ۱۷ به سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 4325642
آروین موذن زاده

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