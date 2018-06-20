«بیدار شو آرزو» را به یاد جانباختگان زلزله رودبار و منجیل ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم «بیدارشو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری جمعه ۱ تیر با حضور کارگردان این فیلم و جمعی از دست‌اندرکاران عملیات امدادی در زلزله رودبار و منجیل، بم و کرمانشاه با همکاری انجمن امداد ایرانیان و بنیاد فارابی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

در این فیلم که به یاد جانباختگان زمین‌لرزه رودبار و منجیل به نمایش درمی‌آید بهناز جعفری، مهران رجبی، مهدی جعفری و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای تماشای این فیلم می‌توانند جمعه ۱ تیر ساعت ۱۷ به سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.