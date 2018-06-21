به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه های هنری در حوزه تجسمی یکی از فرصت های مناسب بروز و ظهور هنر و خلاقیت هنرمندانی است که سال ها در این عرصه فعالیت می کنند و این نمایشگاه ها اغلب، جمعه های هر هفته افتتاح می شوند. در اولین روز از تابستان، نمایشگاه های متعددی برگزار می شود که اغلب آنها به دلیل همزمانی با سالروز تولد عباس کیارستمی، تاثیراتی از این هنرمند پرآوازه ایرانی پذیرفته اند، مثل نمایشگاه عکس «تک درخت» که به یاد عباس کیارستمی ترتیب داده شده است. در زیر عناوین و زمان برپایی نمایشگاه هایی که روز جمعه اول تیرماه افتتاح می شوند، می خوانید.

گالری ایوان

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «تک درخت» روز جمعه اول تیرماه ساعت ۱۷ در گالری ایوان به نشانی الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ برپا می‌شود.

آثار ابراهیم حقیقی، ابراهیم خادم بیات، افشین بختیار، افشین شاهرودی، جاسم غضبان پور، جاوید نیک پور، جعفر پناهی، جمشید بایرامی، حسن غفاری، ساتیار امامی، ساعد نیک ذات، سعید دستوری، سمیرا باقری، سیف اله صمدیان، صادق میری، علی رهبر، علی زارع، علی قلم سیاه، فرزانه خادمیان، قاسم اشرفی، کیارنگ علایی، کیمیا رهگذر، مجسد سعیدی، محمدحسن صلواتی، محمد فرنود، محمد همتی، محمود کلاری، مرضیه خورسند، مریم اسدی خوانساری، مریم زندی، مسعود پاکدل، مهدی مقیم نژاد، مهکامه پروانه، میلاد اسلام زاده، میلاد سمنگانی، مینا زیوری، نادر داوودی و عباس کیارستمی در نمایشگاه عکس «تک درخت» از روز اول تیرماه در گالری ایوان به نمایش در می آید و تا ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

گالری مستقل تهران

نمایشگاه آثار نقاشی فرانک ژین با عنوان «ژاو» از اول تا ۱۰ تیرماه در گالری مستقل تهران به آدرس چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو(تئاترشهر)، خیابان رازی پلاک ۵۰ برپا می شود.

گالری نهاوند

نقاشی های شکوفه بستانی فرد از روز جمعه اول تا ۶ تیرماه در گالری نهاوند روی دیوار می رود. گالری نهاوند واقع در بلوار میرداماد، بالاتر از ایستگاه مترو، پلاک ۲۱۴ است.

گالری سیحون

نمایشگاه نقاشی های منصور نصرت نظامی با عنوان «پیله/ هنر دگردیسی» روز جمعه ۱ تیرماه در گالری سیحون به آدرس خیابان وزرا، کوچه چهارم پلاک ۱۱ افتتاح می شود. در استیتمنت نمایشگاه آمده است: «همه چیز را از انسان می توان گرفت مگر یاد و خاطره های زندگی اش را. در سفر به دنیای کودکی ام، پرورش کرم های ابریشم در یک جعبه کفش پر از برگ های توت را مرور می کنم. هیجان و بی تابی ام از دیدن حرکت آرام آنها، صدای خش خش جویدن برگ ها، پیله بستن، پروانه شدن و در آخر پرواز ... امروز بوم نقاشی برایم همان جعبه کفش با راز درونش است. جایی که نقاشی بر آن با ذوق ترک کردن از سطح بوم و ساختنش به حجم و دوباره چیدمان آن بر سطح بوم زایشی در پی دارد و پروازی. هنر معاصری که آن را هنر دگردیسی می خوانم.»

گالری شلمان

نمایشگاه چشم اندازهای ایران ۲ به کیوریتوری سارا مفتح از روز جمعه اول تیرماه با نمایش آثار عکاسی ۲۰ هنرمند در گالری شلمان به نشانی میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷ آغاز به کار می کند و تا ۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.

گالری ایده پارسی

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «یک» به کیوریتوری حمید مهدوی از یکم تا ۶ تیرماه در گالری ایده پارسی برگزار می شود. گالری ایده پارسی واقع در خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز، نرسیده به سه‌راه نشاط، کوچه اله‌وردی آذر، پلاک ۲۸ است.

گالری لاله

نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «طرآهی» با آثاری از ۲۲ هنرمند، روز جمعه یکم تیرماه ساعت ۱۶ تا۲۰ در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود. نگارخانه لاله در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله قرار دارد.

در این نمایشگاه، بیش از ۳۰ اثر طراحی و چاپ دستی به انتخاب مهدیه عزیزی راد ارائه خواهد شد و هدف از آن، توجه به کارکرد طراحی به عنوان زبان بصری خاص و مستقل است که طی دهه های اخیر مورد اقبال کمتری واقع شده و به غیر از معدودی حرکت های خودجوش از سوی هنرمندان، شاید به حاشیه رفته باشد. در این نمایشگاه آثار زهرا جعفرپور، شیلا جلیل پیران، ساوالان جماعتی ثمرین، مـرجان خرم گل کاران دانا دهقان، مژده سوری، امید شایان، علی صابونچی، فریده صمیمی، سپیده صیاد دریا بخش، مونا عـزیز، مهدیه عزیزی راد، سارا سرافراز فرد، سمانه مطلبی، مهسا منصوری، مریم فرشاد، مریم مجتهدی مقدم، سوده محمد علی، دریا مجتهد زاده فرد، آدنا میرزاخانیان و الهه نشاط روی دیوار رفته است.

گالری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «سمای قلم» از یکم تا ۶ تیرماه در گالری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برپا می شود. این نمایشگاه حاصل تلاش جمعی از هنرمندان جهت خلق آثاریست که هر کدام بیانگر نگاهی پویا، کنکاش گرایانه با سبک و ساختاری متفاوت و مستقل از یکدیگر میباشند. بطوریکه باعث ایجاد یک زبان واحد میان هنرمندان و مخاطبان گشته است.

گالری گلستان

نمایشگاه نقاشی های مینا سبزی از یکم تا ۶ تیرماه در گالری گلستان به نشانی خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ برپا می شود.

گالری دلگشا

نمایشگاه آثار شیوا یوردخانی با عنوان «سیاه مطمئن روی سطح بی ثبات» از روز جمعه اول تیرماه در گالری دلگشا گشایش می یابد.

گالری آتبین

عکس های غزاله صداقت با عنوان «ارث پدری» از یکم تا ۱۲ تیرماه در گالری آتبین به نشانی خیابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وی کوچه خاکزاد پلاک ۴۲ به نمایش در می آید.

گالری آتشزاد

نمایشگاه گروهی پارچه سازی و میکس مدیا با عنوان «نیم در نیم» به کیوریتوری کمند کاوند از روز جمعه اول تیرماه در گالری آتشزاد برگزار می شود. در این نمایشگاه آثاری از ۵ هنرمند معاصر به نمایش درمی‌آید. گالری آتشزاد در خیابان عباسپور (توانیر) شمالی، بعد از پل همت، نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه هومان، پلاک ۲۳ واقع است.

گالری آرته

عکس های علیرضا الهی با عنوان «کوکِر» از روز جمعه اول تیرماه در گالری آرته به نشانی تهران، شیرازجنوبی، پایین تر از پل همت، بلوار علی خانی، ۲۰ متری گلستان، ۱۲متری دوم، پلاک۳ به نمایش در می‌آیند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «کوکر» نام روستایی از توابع رودبار است. در زلزله‌ سال ۱۳۶۹ بخش عمده این روستا ویران شد و چون دسترسی نیروهای امدادی دشوار بود، تعداد تلفات روستا افزایش یافت. همین باعث شد بازماندگان حادثه این ناحیه را ترک و به نزدیک جاده اصلی نقل مکان کنند. «عباس کیارستمی» سه‌گانه‌ کوکر (خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون) را در این روستا ساخته و به جهان نمایش داد. ولی حالا آنجا روستایی فراموش شده است که حتی مردم منطقه هم آن را از خاطر برده‌اند. آنجا انگار زمان متوقف شده، همه‌چیز سال‌های سال در آن لحظه‌ شوم مانده و با حذف انسان، روح طبیعت دوباره کنترل را به دست گرفته است.

گالری آ

آثار ۱۵ هنرمند در قالب نمایشگاه «نازادی» به کیوریتوری شهرام انتخابی و آسیه سلیمیان از روز جمعه اول تیرماه در گالری آ روی دیوار می رود. نمایشگاه «نازادی» به معرفی آثار ۱۵ هنرمند جوان با هدف واکاوی و پرسشگری پیرامون مسائل جامعه امروز ایران می پردازد. کارکرد اصلی این رویداد خارج از چارچوب حاکم بر عرصه هنر است که فروش حرف اول را در آن می زند.

گالری آ در خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان جنوبی)، کوچه اردشیر ارشد، شماره۷ قرار دارد.

گالری عمارت روبرو و نگر

اولین تور نمایشگاهی پلتفرم ۱۰۱ با عنوان «لحظه قطعی» با نمایش آثاری از هنرمندان خارجی از یکم تا ۱۲ تیرماه در گالری نگر و عمارت روبرو گشایش می یابد. گالری نگر واقع در قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، پلاک ۳۳، زنگ سوم و گالری عمارت روبرو واقع در خیابان انقلاب (شرق به غرب) . نرسیده به چهارراه ولیعصر.جنب بانک شهر. بن بست کیانپور . پلاک ۷ است.

گالری راه ابریشم

نمایشگاه گروهی عکس «۲۲۸» با آثاری از آریز قادری، آزاده شاه محمدی، آزاده بشارتی، آلفرد یعقوب‌زاده، آیتای شکیبافر، ابراهیم سیسان، ابراهیم عرب بیکی، احسان قنبری فرد، احسان نجفلو، احمد بلباسی، احمد حلبی‌ساز، اشکان تیرداد، افشین شاهرودی، اکبر محمدزاده، الناز امینی، الناز قندفروش، الهام عباسلو، الهه امیری، الهه نامدار، امیر عبیداوی، امیر عنایتی، امیرمهدی نجفلو شهپر، ایمان تهرانیان، بابک حقی، بابک کنعانی، بنیامین بهادری، بهاره محمدیان، بهزاد گلستانی، پدرام بیگی، پریسا رقمی، پژمان طاهرخانی، پگاه قدیری، پوریا جدی، پویا طاهری، پیام سرداری، تهمینه رازقی، آرش کریمی، آیدا احمدی شرف، ابوالفضل سلمان‌زاده، اسحاق آقایی، الهام شوشتری، امید سریری، امید شکری، بابک بردبار، پیمان حمیدی پور، جمشید بایرامی، جمشید فرجوند فردا، حامد رحمتی، تی تی ناز ساروی، ثنا احمدی، جاوید تفضلی، جاوید خدمتی، جاوید نیکپور، جلال شمس آذران، جواد عسکر اوغلی، حامد بادامی، حجت حمیدی، حسام الدین انصاری، حسن سربخشیان، حسن قائدی، حسین امینی، حسین تهوری، حمید جانیپور، حمیدرضا امیری‌متین، خشایار جوانمردی، راحله علیپور، رسول صفی‌زاده، رضا وثوقی، روزبه روزبهانی، رومین محتشم، زهرا رضایی پور، زینب آهنگر، ژوبین عبدیانی، ساتیار امامی، ساسان توکلی فارسانی، ساسان مویدی، سبا نعمتی، سبحان جامه دار، سجاد باقری، سجاد دادپور، سجاد صفری، سروش جوادیان، سعید زلفی، حسن غفاری، حسین حسینی، حسین حیدرپور، خسرو پرخیده، رامین طلایی، رضا حیدری شاه بیدک، روشن نوروزی، رها مژده، ستاره سرداری، سعید گادیاری، سهیل زند آذر، سیاوش اجلالی، سودا سهیلی فر، سودابه وطن پرست، شفق کلهر، شیدا باباگلی، شیرین غلامی، صادق وثوقی نظر، صحابه ترابی، علی شمس، علی فتحی، علی کیان جم، علی معتمدی، علیرضا وحید، فاضل خاکباز، فرشته اصلاحی، فرشته شادی، فروغ کاظمی، قاسم فتحی، شادی قدیریان، شباب گلچین، صمد قربان‌زاده، عرفان ابراهیمی، عطا رنجبر زیدانلو، علی قلم سیاه، کریم متقی، خوش صفت، لیلا رضوانفر، لیلی اردستانی، مجیدحامد حقدوست، مجید خالقی، مجید ناگهی، محدثه جودکی، محمد فرنود، محمد محسنی فر، سعید گلی، سلیمان گلی، سهیل بهروزی، سید جمال الدین سجادی، شقایق مرادیان نژاد، شهاب گلچین، صابر قاضی، صادق کهنسال، صمد علیزاده، عباس عربزاده، علی فرشادمهر، علی قربانی، علی نجاتبخش، علیرضا صادقی نژاد، فاطمه پزشکی‌مقدم، فرزانه خادمیان، فرشید تیغه ساز، فرناز دمنابی، سیدجواد میرحسینی، سیوا شهباز، شراره سامعی، صادق سوری، علی حامد حقدوست، علی سعیدی، کوروش ادیم، کیارنگ علایی، کیومرث ماردین فرجی، مبین مایلی، مجید شهرابی، مجید کورنگ‌بهشتی، محمد آهنگری، محمد امیر صفری، محمدمهدی ورال، محمد نظری، مرتضی جابریان، مرتضی خطیب زاده، مرتضی فرهنگی، مرتضی نیکوبذل، مریم حسن پور، مژگان جعفری، مسعود زنده روح کرمانی، مسعود قرابی، مصطفی حق وردیان، مصطفی خمسه، مصطفی رضایی، مهدی دادی زاده، مهدی رضوی، مهدی مقیم‌نژاد، مهدی منعم، مهدی ناظری، علیرضا گودرزی، علی کربلایی محمد، علیرضا شهنازی، فاطیما حسینی، فردین نظری، قاسم باطنی، کاترین نظری، کاوه صفرنژاد، مجید سعیدی، مجید قدکساز، محمدعلی برنو، محمد مهیمنی، مهدی وثوق‌نیا، مهران مافی بردبار، مهران میرزایی، مهرداد ربیع لاله، مهرداد عادلی، مهری یزدی، مهشید محجوبی‌فر، میثم دادخواه، میلاد صفابخش، نانا بورقانی، نسام کشاورز، نسترن فرجاد پزشک، نصرت جعفری، نغمه اسلامی، نگار تکبیری، نوید محمدی ترازک، نیلوفر شریفی، نیلوفر فلکیان، نینا مختارباف، نوشین ملکی، هانیه باقری، هیلانه محمودی، یاسمن دهمیانی، یلدا معیری، محمد میبدی، محمدرضا ناظری، مرتضی نیک‌نهاد، مرضیه قاضی زاده، مهدی بارچیان، مهدی قاسمی، یوریک کریم مسیحی، نعما محمدیان روشن، مینا نوعی، میرصفی اندیکلایی، مهلا عربی خوان و مهران چراغچی از یکم تا ۲۴ تیرماه در گالری راه ابریشم (پارک لاله) برپا می شود.

گالری آیریک

نمایشگاه نقاشی های پری سیف الله زاده از روز جمعه اول تیرماه به مدت یک هفته در گالری آیریک برپا می شود.

گالری فرمانفرما

نمایشگاه انفردی نقاشی فاطمه چاوشی با عنوان «یاد» از اول تا پانزدهم تیر ماه در گالری فرمانفرما برگزار می‌شود. این مجموعه از آثار چاوشی با تکنیک نقاشی پشت شیشه خلق شده است.

گالری فرمانفرما واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ است و غیر از دوشنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقمندان است.

گالری ایده

نمایشگاه گروهی نقاشی «منظره نو» به انتخاب اهورا محمدی از جمعه یکم تیرماه در گالری ایده واقع در میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پلاک۲۶ گشایش می یابد.

گالری ساربان

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «کومشیان» به کیوریتوری جاوید رمضانی که شامل آثار ۸ نفر از نقاشان سمنانی است، روز جمعه یکم تیرماه در گالری ساربان افتتاح می‌شود. این نمایشگاه با آثاری از احمد امین نظر، محمدعلی بنی‌اسدی، مسعود سعدالدین، محمدحسن جواهری، لیلی درخشانی، سید اسدالله شریعت پناهی، بهمن صحت‌لو و ابراهیم یغمایی به نمایش در می آید.

«کومشیان» که با همکاری گالری دانژه برپا شده دومین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه‌های جغرافیا و فرهنگ است و از جمعه یکم تا دوشنبه ۱۱ تیر ماه ۹۷ در گالری ساربان برپا خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به‌جز سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه کنند.

گالری ثالث

نمایشگاه عکس های گلاره کیازند با عنوان «شیرین ـ عباس کیارستمی» شامل عکس‌هایی از بازیگران فیلم «شیرین» ساخته عباس کیارستمی، کارگردان فقید سینمای ایران جمعه یکم تیرماه ساعت ۱۶ در نگارخانه ثالث افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه ۱۰۰ عکس پرتره از بازیگران فیلم «شیرین» ساخته زنده‌یاد عباس کیارستمی در نگارخانه ثالث به نمایش درمی‌آید.

گالری دارگون

نمایشگاه گروهی چاپ دستی با عنوان «آن سوی دیوار» که با الهام از اشعار هایکوی عباس کیارستمی است، روز جمعه به صورت همزمان در گالری دارگون و چهار شهر دیگر برگزار می شود. گالری‌های دارگون در تهران، دیبا در کرمان، سروناز در شیراز، مارلیک در یزد و اکنون در اصفهان، همزمان آثار همانندی را به نمایش می گذارند.

احمد وکیلی دبیر نمایشگاه و فرشته متقی، المیرا میرمیران و شهروز صدر فرزانه هیات انتخاب نمایشگاه هستند. گالری دارگون در شریعتی، پایین تر از حسینی ارشاد، خیابان کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست، پلاک ۱۴، زنگ۲ قرار دارد.

گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران

آیین گشایش نمایشگاه عکس پارسا خادم روز جمعه اول تیرماه ساعت ۱۷ در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برگزار می‎شود. پارسا خادم عکاس ۱۲ ساله، از ۷ سالگی عکاسی را نزد لیلا نورایی آموخت و از سال گذشته زیر نظر حسین کیانی مشغول به فراگیری است. نمایشگاه «معماری ایرانی از نگاه من» در ادامه سلسله نمایشگاه‎های خادم است که در آن تازه‎ترین عکس‎های وی به نمایش گذاشته می‎شود.