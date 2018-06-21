کمک های اجتماعی بنگاه های بزرگ اقتصادی هرمزگان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست صمیمی با مدیران صنایع بزرگ استان هرمزگان با بیان اینکه کمک های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان هرمزگان باید ساماندهی شود، عنوان کرد: در راستای استفاده بهتر از کمک های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان باید برای هر سال هدف گذاری مشخصی صورت گیرد تا سهم هرکدام از این بنگاه ها و صنایع مشخص و این کمک ها برای اولویت های استان هزینه شود.

وی ادامه داد: می توان این کمک های اجتماعی را در قالب صندوقی با نظارت استانداری و دیگر دستگاه های نظارتی ساماندهی کرد تا هر مجموعه ای که درخواست کمک داشت به جای مراجعه مستقیم به بنگاه های اقتصادی و صنایع به این صندوق مراجعه کند.

استاندار هرمزگان افزود: کمک های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان باید به شکل حساب شده برای توسعه و عمران استان هرمزگان به کار گرفته شود.

همتی با بیان اینکه مردم انتظار دارند صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان به مسئولیت های اجتماعی خود در هرمزگان عمل کنند، اظهار داشت: صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان ظرفیتی مهم برای توسعه استان محسوب می شوند و با استفاده از این ظرفیت باید به توقعات به حق مردم پاسخ داد.

وی گفت: انجام چندین کار بزرگ و تاثیرگذار می تواند محصول ساماندهی کمک های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان هرمزگان باشد و از رهگذر این کمک ها اشتغال و تولید در استان رونق یابد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: باید برنامه مناسبی برای گسترش و توسعه انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی تعریف شود تا از این ظرفیت به شکل بهتری بهره ببریم.