۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

وزیر نفت نیجریه:

اوپک باید منافع خود را در اولویت قرار دهد

اوپک باید منافع خود را در اولویت قرار دهد

وزیر نفت نیجریه اعلام کرد: در واکنش به سیاست‌های خودخواهانه دولت آمریکا، اوپک هم باید منافع خود را در اولویت قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ، امانوئل ایبه کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه در حاشیه هفتمین سمینار بین‌المللی اوپک در وین، پایتخت اتریش، گفت: ترامپ سیاست «نخست آمریکا» را دنبال می‌کند و ما هم باید سیاست «نخست اوپک» را دنبال کنیم.

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد از اوپک، خواهان تلاش این سازمان برای کاهش قیمت نفت شده بود. برخی از اعضای اوپک همسو با خواسته آمریکا، برای افزایش تولید این سازمان تلاش می‌کنند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در سخنرانی خود در سمینار اوپک، خواهان ایستادگی اوپک در برابر تلاش‌ها برای سیاسی‌ کردن بازار نفت شد.

کد خبر 4326648
فرشته رفیعی

