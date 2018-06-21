به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گلستان، مختار مهاجر اظهار کرد: خشکه کاری شالی، راهی برای خروج گلستان از ممنوعیت کشت برنج است و امید می رود استقبال کشاورزان گلستانی از این طرح به خودکفایی کشور در تولید این محصول ختم شود.

وی افزود: دراین روش که همانند محصول گندم، بذر برنج پس از شخم و دیسک در زمین کاشته می شود میزان مصرف آب از ۱۵تا ۱۸هزار متر مکعب به پنج تا هشت هزار متر مکعب کاهش می یابد.

مهاجر گفت: امسال با استقبال خوب کشاورزان از عملکرد محصول، صاحبان ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان شالی را به روش خشکه کاری کاشتند.

مهاجر ادامه داد: سال گذشته برای کشت شالی در ۸۰ هزار هکتار یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب صرف شد که ذخیره یک سال آب های زیر زمینی است.

وی افزود: سالانه چهار و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود که یک و نیم میلیون تن آن وارداتی است.

مهاجر ادامه داد: در گلستان فقط صاحبان حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی که در حاشیه رودخانه ها هستند مجوز کشت شالی دارند و کشت این محصول در اراضی دیگر ممنوع است.