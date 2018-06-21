محورهای کنفرانس خبری موگرینی با وزیر خارجه ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آرما رادیو»، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و پس از برگزاری اولین نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و ارمنستان در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه این کشور در بروکسل شرکت کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد: در رایزنی با «زهراب مناتسکانیان» (Zohrab Mnatsakanyan) وزیر خارجه ارمنستان درباره مناقشه قره باغ گفتگو کردیم.
موگرینی ادامه داد: این موضوع نیازمند یک راه حل فوری سیاسی است و لذا اتحادیه اروپا نیز از چنین روندی حمایت می کند.
وی افزود: ما از تلاش ها برای عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان نیز حمایت کرده و طرف های مرتبط را به ادامه تعامل با یکدیگر ترغیب می کنیم.
فدریکا موگرینی در ادامه افزود: در این دیدار درباره اجرای توافق هسته ای با ایران (برجام) صحبت کردیم و نیز در خصوص آخرین تحولات در سوریه نیز به رایزنی پرداختیم.
«زهراب مناتسکانیان» وزیر خارجه ارمنستان نیز گفت: برای تقویت روابط با اتحادیه اروپا آماده ایم. به دنبال آغاز مذاکرات برای حذف روادید با اتحادیه اروپا بوده و در این مسیر تلاش می کنیم.
نظر شما