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۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۵۷

استاندار خراسان رضوی:

موظف به رفع موانع و تسهیل فعالیت خیرین هستیم

موظف به رفع موانع و تسهیل فعالیت خیرین هستیم

مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت: موظف به تسهیل شرایط فعالیت خیرین در حوزه های مختلف و رفع موانع و مشکلات آنها هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی رضا رشیدیان در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی اظهارکرد: ایران کشوری توانمند است ، اما باید با همدلی و همراهی ظرفیت های بالقوه را به فعلیت درآوریم و در این راستا هرجا ما با هم حرکت کرده و به خدا توکل وخود را باور کرده ایم، موفق بوده ایم.

وی با اشاره به جایگاه امور خیر و نیکی به دیگرا در قرآن ، احادیث و روایات اسلامی عنوان کرد : در کشور ما این مردم خیر اندیش نشان داده اند که مصداق «بر و خیر بزرگ»هستند  و در کنار ایمان و انجام امور فردی در مسئولیت های اجتماعی خود نیز  حضور فعالی داشته و به مفهوم واقعی مسلمانان و هماره به فکر هم نوع خود بوده و هستند. 

استاندار خراسان رضوی بیان کرد:برخی مدرسه ساز بوده ، عده ای در حوزه درمانی ،گروهی به ایتام ، افراد بی بضاعت و یا معلولان خدمت کرده و برخی هم چون جوانان در حوزه های جهادی با آبادانی روستاها و مناطق محروم اقدام به محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور می کنند و گروهی هم این خیر را در ساخت مساجد و اماکن مذهبی و حوزه های علمیه یافته اند.

رشیدیان بیان کرد: امروز شاهد حضور خیرین در تمامی عرصه ها هستیم به گونه ای که هر جا نیاز بوده ،حضور یافته و نقش موثر خود را ایفا کرده اند و ما نیز موظف به تسهیل شرایط فعالیت خیرین در حوزه های مختلف و رفع موانع و مشکلات آنها هستیم.

وی اظهارکرد:مهمترین بخش مدنی خیرین هستند در عین آنکه در این حوزه تشکل های صنفی و سیاسی و غیره هم وجود دارند اما بخش خیرین به عنوان نهادی که در حوزه های مختلف توسعه کشور می تواند تاثیر گذار باشد بسیار برجسته تر است. 

کد مطلب 4327146

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