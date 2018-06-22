راه درمان وسواس عدم اعتناء به آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر توصیه ای از حجت الاسلام فاطمی نیا در مورد درمان وسواس است که در ادامه می خوانید؛

خواهران و برادران، بسیاری از شما دارای وساوس هستید.

تنها راه علاج وسواس عدم اعتناء وعدم تمرکز روی مساله ای است که درگیر آن شده اید.

این افکار که به ذهنتان می آید، رویش توقف نکنید ، روی آنها متمرکز نشوید، ذهنتان را به موضوع دیگری مشغول کنید.

در وسواس ، شیطان سر نخ را به انسان میدهد، اگر سرنخ را گرفتید و کشیدید ، تا قیامت باید این قرقره ی نخ را بکشید که موجب مختل شدن زندگی خودتان و بقیه میشود!

متاسفانه بعضی برای درمان این وساوس به دعانویس ها و مدعیان دروغی مراجعه میکنند و آنها هم با دریافت مبالغ زیاد ، دستور العمل میدهند!

بدانید تمام اینها دروغ گو و دکان دار هستند!

علاج وسواس در عدم اعتناء است.