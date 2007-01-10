رهبران اروپا از پوتین انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، رهبران اتحادیه اروپا پس از پایان کنفرانس روز گذشته خود در برلین از سیاست های ولادیمیر پوتین در زمینه استفاده از ذخایر نفت وگاز خود به عنوان اهرم فشار در مناقشات سیاسی انتقاد کردند.

بر همین اساس، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش به تازگی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته روسیه را به علت قطع صادرات نفت به بلاروس بدون اطلاع قبلی، مورد سرزنش قرار داد.

در همین رابطه خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز از پوتین به علت قطع صادرات نفت وگاز روسیه به کشورهای منطقه انتقاد کرد.

کارشناسان معتقدند پوتین به علت مشکلات خود با لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، صادرات نفت وگاز روسیه را متوقف کرده است.

لازم به ذکر است روسیه تلاش می کند تا بهای گاز را تا چهار برابر ( 200 دلار) برای بلاروس افزایش دهد.تحلیلگران

می گویند که این تنبیهی برای شکست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در اجرای وعده های خود در جهت ائتلاف نزدیکتر با روسیه است.



بلاروس یک مسیر مهم در انتقال نفت و گاز روسیه به شمار می رود، اما اخیرا بین مسکو و مینسک بر سر تهیه انرژی اختلافاتی به وجود آمده است.