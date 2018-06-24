اختلاف افکنی در نیروهای مسلح پروژه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث‌ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره مواضع اخیر ایران و رهبری در قبال برجام با تاکید بر اینکه هرچه رهبرانقلاب فرموده‌اند برای ما در نیروهای مسلح نصب‌العین و مورد اطاعت است، گفت: نیروهای مسلح آماده است هر کجا که رهبر انقلاب اراده کند مشت محکم خود را بر دهان استکبار و در رأس آنها اسرائیل و آمریکا بکوبد و مشروعیت آن براساس فرمان ولایت است.

وی درباره اتحاد و همدلی در نیروهای مسلح، ارتش و سپاه را یک نیروی واحد خواند و افزود: نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه یک روح در دو کالبد هستند زیرا همه یک رهبر واحد داریم و زیر پرچم و امر ولایت هستیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: اختلاف‌افکنی در جامعه و بین نیروهای مسلح بخشی از پروژه دشمنان اسلام و ایران است.

امیر حیدری در پایان گفت: اختلاف‌افکنی در بین صفوف نیروهای مسلح، مردم و مسئولان خیال باطلی است که دشمنان در سر می‌پرورانند و تا زمانی که ما تحت امر ولایت هستیم این خیال باطل دشمنان هیچ‌گاه تعبیر نخواهد شد.