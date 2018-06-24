به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان در سخنانی با بیان اینکه مولفه های انتقال فرهنگی از نسلی به نسل دیگر پدیده کتاب است اظهار داشت: برای انتقال مولفه های فرهنگی به کتاب، کتابخانه و کتابخوان نیاز است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط بین این سه عنصر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بیان داشت: فعالیت در حوزه کتابخانه ها تنها نباید به امانت دادن کتاب و قرائت کتاب مختص شود بلکه با توجه به وسعت کتابخانه ها، نیروهای توانمند کتابدار و کتابخوان ها باید یک جریان سازی فرهنگی در جامعه راه اندازی کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ایجاد گروه های رسمی و غیر رسمی و ایجاد فضای گفتگو و تعامل در بین اعضای کتابخانه ها بیان داشت: اگر برنامه های نهاد کتابخانه ها در این مسیر قرار بگیرند در بحث ترویج کتابخوانی موفق عمل کرده ایم.

خجسته پور با تاکید بر پرهیز مطالعه صرف مجازی بیان داشت: اگر از منابع دیگر غیر از فضای مجازی برای مطالعه استفاده کنیم از علم و دانش سیراب شده ایم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت کودکان و نوجوانان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بیان داشت: اگر کودکان و نوجوانان را کتابخوان بار بیاوریم آینده ای کتابخوان خواهیم داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت معیشتی کتابداران لرستان تصریح کرد: کتابخانه مرکزی خرم آباد سال هاست که نیمه کار باقی مانده و امیدواریم با ارتباط وزارتی هر چه سریع تر اقدامات لازم برای تکمیل آن صورت گیرد.