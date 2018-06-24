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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

با اعلام رسمی بورس کالا:

سفارش خرید سکه آتی متوقف شد

سفارش خرید سکه آتی متوقف شد

مدیریت بازار مشتقه بورس کالا با صدور اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد: سفارش خرید سکه آتی سکه متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق مورد ۲ بند «ب» ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالا از روز جاری تا اطلاع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی سکه طلا برای فعالان بازار مقدور نیست.

این اطلاعیه به این معنی است که از امروز هیچ معامله‌گری در بازار آتی نمی‌تواند سفارش خرید بگذارد مگر اینکه آن معامله گر سابقا موقعیت فروش داشته و قصد دارد بابت بستن موقعیت فروش خود موقعیتی معکوس بگیرد و از بازار خارج شود.

همچنین این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که بازار نقد سکه با التهاب رو به رو شد و نوسانات صعودی آن هر لحظه قابل مشاهده است به طوری که امروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در بازار نقد به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تا بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

علاوه بر این قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان‌ماه و شهریورماه هر یک به ترتیب حدودا سه میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و سه میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است. با توجه به این اطلاعیه معامله‌گران بازار آتی فعلا نمی‌توانند سفارش خرید سکه در این بازار ثبت کنند.

کد مطلب 4329514

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
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      امروز که خرید متوقف شد سکه 150000 تومان گران شد....واقعا علت رو ول کردید چسبیدین به معلول

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