به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ دوشنبه در سومین دیدار خود در جام جهانی روسیه در شهر سارانسک به مصاف هم خواهند رفت.

سایت «Realsport» انگلیس در گزارشی کامل به ارزیابی شرایط تیم ملی ایران، ترکیب احتمالی کارلوس کی روش و پیش بینی نتیجه این مسابقه پرداخت.

بخش هایی از گزارش این سایت در ذیل می آید:

باخت به اسپانیا و گل سعید عزت اللهی

باوجود نمایش جنگجویانه تیم ملی، ایران های سرانجام با ضربه زانوی دیگو کاستا ناکام ماندند که این برای اولین پیروزی اسپانیا در جام جهانی کافی بود. عملکرد ناامید کننده (ایران) در نیمه اول به اسپانیا مالکیت ۸۱ درصدی توپ را داد ... بدن ها در هر جای محوطه جریمه پرواز و ایران شجاعانه دفاع می کرد اما ایران زمانی که توپ به کاستا کمانه کرد، شکست خورد. مردان کارلوس کی روش پس از آن بیشتر بازی کردند و فرصت هایی داشتند؛ هرچند گل سعید عزت اللهی آفساید اعلام شد اما تیم ملی اعتقاد داشت که می توانند مساوی کنند.

ترکیب ایران

کی روش در بازی با اسپانیا در قیاس با بازی مراکش سه تغییر ایجاد کرده بود. او شناخته شده است به اینکه ترکیب ۱۱ نفره اش را بسته به حریف تغییر می دهد. بنابراین او می تواند دوباره این کار را تکرار کند. ایران که به پیروزی نیاز دارد ممکن است با ترکیب هجومی تری آغاز کند؛ با تغییر سیستم ۱-۴-۵ به سیستم ۱-۴-۱-۴ و امید ابراهیمی یک پست جلوتر حضور خواهد داشت. علیرضا جهانبخش هم روی نیمکت قرار می گیرد.

نقطه ضعف پرتغال

نقطه ضعف پرتغال در خط دفاع است. بخصوص رافائل گئریرو که عملکرد ضعیفی در بازی با مراکش داشت. این به این معناست که ماریو روی می تواند جایگزین این بازیکن شود. گونزالو گودنس هم همینطور و اندرس سیلوا می تواند خودش را در ترکیب اصلی به جای او ببیند.

یکه تازی آزمون در دوئل های هوایی

تیم ایران در بازی با اسپانیا کاملا دفاعی بود و فقط ۲۲ درصد از مالکیت توپ را در اختیار داشت. این مسئله حضور یک مهاجم هدف را مهمتر جلوه می داد... آزمون تاکنون در هشت دوئل هوایی برتر بوده است، بیشتر از هر بازیکن دیگری.

نبرد کلیدی؛ سردار آزمون و ژوزه فونته

این موضوع در مقابل پرتغال حیاتی است. بخصوص مقابل زوج مسن دفاع وسط. پپه از دو مدافع دیگر بهتر و بازی مقابل او دشوارتر است. به این دلیل است که آزمون باید ژوزه فونته را برای تقابل های رو در رو انتخاب کند. مدافع وسط تیم وستهام به عنوان یک فوتبالیست افت کرده است و ایران باید روی تحت فشار قراردادن این بازیکن روی هوا در مقابل آزمون نگاه داشته باشد.

از کار انداختن رونالدو

از کار انداختن رونالدو؛ این همان چیزی است که کارلوس کی روش بعد از آمار بازی های گذشته روی آن متمرکز است. اسپانیا بازیکن کلیدی نداشت و کل این تیم نیاز به مدیریت داشت؛ از این رو سیستم ۱-۴-۵ انتخاب شد که فضای کمی در اختیار قرار می داد و آنها را مجبور می کرد که باز بازی کنند. با رونالدو آزمایش این است که دو بازیکن با او باشند و مطمئن شد همواره یک نفر اضافه برای پوشش وجود دارد.

هشدار به خط دفاع ایران

با این حال، این غفلت از سایر بازیکنان (پرتغال) است، به عنوان مثال بازیکنان باکیفیت دیگری مثل برناردو سیلوا و گونزالو گدس. همچنین مهار رونالدو با دو بازیکن به بازیکنان دیگر (پرتغال) این امکان را می دهد که از فضای ایجاد شده در دفاع استفاده کنند.

در نهایت این سایت پیش بینی کرده است که این مسابقه با نتیجه تساوی یک - یک تمام می شود.