گرت ساوت گیت: پیروزی مقابل پاناما متفاوت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف پاناما رفت که در پایان توانست حریف را با شش گل درهم بکوبد.

گرت ساوت گیت در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. این پیروزی برای ما معنای متفاوتی داشت. آنها برای سی دقیقه بدون وقفه به دروازه حریف حمله بردند و کیفیت انگلیس را به همه نشان دادند.

وی ادامه داد: از پیروزی مقابل تونس لذت بیشتری بردم زیرا تنش و فشار آن بازی بیشتر بود و پیروزی در آن نیز خاص تر. به نظرم بازی تا پیش از پایان نیمه اول به پایان رسیده بود، اما سعی کردیم بازیکنان را با انگیزه نگاه داریم، زیرا تیم های حرفه ای همیشه تا آخرین دقیقه بازی بی رحم هستند.