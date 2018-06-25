به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال در جمع خبرنگاران گفت: از صبح اول وقت امروز فرصتی شد تا با حضور آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، آقای احمدی لاشکی نماینده مجلس و آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان از منطقه یک پروژه بازدید کنیم و به نظر من کار حیرت آوری توسط مهندسان ایرانی انجام شده است که از نظر ساختار مهندسی سطح بالایی دارد و حجم اصلی کار توسط مهندسان و مشاوران داخلی اجرا شده است.

وی ادامه داد: حجم زیادی از منطقه یک آزادراه تهران –شمال ( حدفاصل تهران تا شهرستانک) دارای تونل های بزرگ است که از استانداردهای بالایی در حوزه ایمنی برخوردارند. ضمن اینکه در فرآیند ساخت پل های این پروژه نیز دقت نظر بالایی وجود دارد. بنابراین کار بسیار ارزشمند و البته پرهزینه ای در آزادراه تهران- شمال انجام می شود که ارتباط جدیدی بین تهران و شمال کشور برقرار می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، مجموعه زیباسازی در طول این مسیر طراحی می شود که یک اقدام ارزشمند است و انتظار داریم همزمان با تکمیل منطقه یک، امکانات تفریحی، رفاهی و خدماتی این منطقه نیز به بهره برداری برسد تا ضمن اشتغالزایی، آسایش مردم را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره وجود نقدینگی زیاد در جامعه گفت: در حال حاضر نقدینگی زیادی در دست مردم است که هدایت این نقدینگی ها در جهت پروژه های بزرگ به دلیل ثروت زا بودن می تواند برای کشور منفعت داشته باشد.

لاریجانی افزود: نکته مهم این است که دولت بسترهایی را فراهم کند که نقدینگی به سمت پروژه‌های ثروت زا هدایت شود؛ نکته مهم دیگر به خود مردم مربوط می شود و مردم باید بدانند که هدایت نقدینگی به موضوعات جزئی نفعی برای کشور ندارد و ثروتی هم به کشور اضافه نمی کند اما پروژه های عمرانی، ایران را آباد می کنند، ضمن اینکه استفاده از اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های عمرانی تضمینی برای سود مردم است که ثروت زیادی را فراهم می آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای پروژه هایی که به حجم زیاد سرمایه گذاری نیاز دارند باید بستر مشارکت مردم فراهم شود.