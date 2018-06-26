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۵ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۴

جلسه علنی مجلس آغاز شد؛

بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس

بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس با موضوع گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۰ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

۱-گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۲-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک

۳-بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی

۴-تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی لایحه مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

۵-گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر

کد مطلب 4330878

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