بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۰ نماینده آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:
۱-گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۲-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک
۳-بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی
۴-تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی لایحه مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
۵-گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه
گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر
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