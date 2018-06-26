بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۰ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

۱-گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۲-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک

۳-بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی

۴-تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی لایحه مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

۵-گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر