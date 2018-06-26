به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حمید تفرشی افزود: میز خدمت با دستور مستقیم رئیس جمهوری و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمانهای اداری دستگاههای اجرائی در طبقه همکف این سازمان راه‌اندازی شده است.

وی درباره خدمات قابل ارائه در میز خدمت رگولاتوری عنوان کرد: صدور پروانه خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی، صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات این حوزه، صدور مجوز ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات رادیوئی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور اعتبارنامه آزمایشگاهها برای تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و صدور مجوز خدمات رادیوئی از خدماتی است که در میز خدمت به مراجعین ارائه می‌شود.

تفرشی با اشاره به نو پا بودن این روش ارائه خدمت در کشور تصریح کرد: در مرحله نخست ارائه خدمات در میز خدمت بررسیهای میدانی انجام شده و نظرات مراجعین دریافت می‌شود تا با توجه به بازخورد مراجعین شیوه ارائه خدمات بهینه شود. در مراحل بعدی نیز اقداماتی در راستای الکترونیکی شدن کامل تمامی خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام خواهد شد.