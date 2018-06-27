مجلس کلیات لایحه «حفاظت از خاک» را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حفاظت از خاک در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و دفاع نماینده دولت، کلیات این لایحه به تصویب رسید.

هدف از این لایحه که در ۲۶ ماده تهیه و تنظیم شده است، مدیریت و بهره برداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن به عنوان یکی مهمترین چالش های کشورهای خشک و نیمه خشک اعلام شده است.

در این لایحه وظایفی برای دستگاه های مختلف با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن اعلام شده است؛ از جمله این وظایف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است می توان به ماده ۶ این لایحه اشاره کرد که براساس آن، این وزارتخانه موظف است ظرف مدت ۵ سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی با همکاری سازمان نقشه برداری کشور در مقیاس حداقل یک ۲۵ هزارم را تهیه کند.

ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور از دیگر وظایفی است که در این لایحه برای دستگاه های مذکور تعریف شده است.

کلیات لایحه حفاظت از خاک با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.