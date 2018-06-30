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۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

فرمانده انتظامی جاجرم:

تصادف کشنده با وانت مزدا در جاجرم یک کشته برجای گذاشت

تصادف کشنده با وانت مزدا در جاجرم یک کشته برجای گذاشت

جاجرم- فرمانده انتظامی جاجرم از کشته شدن یک نفر بر اثر برخورد دستگاه کشنده با سواری مزدا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی اسماعیلیان اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سنخواست به اسفراین بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی سنخواست و پلیس راه به همراه گروه های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

اسماعیلیان افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که این تصادف بین یک دستگاه کشنده و یک دستگاه وانت مزدا رخ داده که راننده کامیون به علت شدت جراحات وارده در حین انتقال به بیمارستان فوت شده است.

وی با اشاره به اینکه خودروی مزدا به علت نقص فنی دچار مشکل و در نهایت سبب وقوع این تصادف می شود، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را نقص و عیب مستمر خودرو مزدا اعلام کردند.

کد مطلب 4334702

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