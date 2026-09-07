توسعه شبکه آب آشامیدنی در ۳۱ روستای ایلام

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح توسعه شبکه آب آشامیدنی ۵۰ روستای استان با همکاری خیرین در دست اجراست، اظهار کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده، ۶۰ کیلومتر لوله از سوی خیر تأمین شده و شرکت آب و فاضلاب نیز اجرای عملیات را بر عهده دارد.

وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی در ۳۱ روستا به پایان رسیده و سایر روستاهای هدف نیز در مراحل بعدی اجرا خواهند شد و این طرح، کیفیت و پایداری آب آشامیدنی را در مناطق روستایی بهبود می‌بخشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین آبرسان، نقش مهمی در تسریع روند اجرای این پروژه‌ها داشته است.

وی در پایان گفت: با تداوم این حمایت‌ها، پوشش کامل شبکه آب آشامیدنی در تمامی روستاهای استان محقق خواهد شد که این اقدام، زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی خواهد بود.