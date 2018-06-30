اصرار به حفظ برجام توسط برخی کشورها نشان دهنده تامین منافع آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی عصر امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تصمیم کشورهای اروپایی برای ماندن در برجام، اظهار کرد: در بحث برجام اگر می بینیم برخی کشورها سعی دارند تا برجام حفظ شود قطعاً مطمئن هستند که منافع شان در برجام حفظ می شود که به ماندن در آن اصرار می کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: شرایط کشورهای روسیه، اروپا و چین اقتضا می‌کند که برجام بماند زیرا به نفع صلح بین‌المللی است و هم به نفع این کشورهاست تا تنش‌ها به حداقل برسد.

وی با ذکر اینکه اگر با کشورهای روسیه، اروپا و چین روابط دیپلماسی برقرار می کنیم می بایست روش هایی به کارگرفته شود تا شاهد شکست سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکایی ها باشیم، گفت: اگر این نوع سیاست ها در روابط دیپلماسی برقرار نشود ایران آسیب می بیند و حتی ممکن است روابط آنطور که ما می خواهیم پیش نرود.

فرهنگی با تاکید بر اینکه زمینه و موقعیت لازم برای حفظ انسجام در مقابل برخوردهای نابخردانه آمریکایی ها فراهم است، یادآور شد: در این شرایط و موقعیت اتفاق که از آن خاص یاد نمی شود برای کشورمان رخ نخواهد داد زیرا که مسیر توسعه فعالیت های هسته ای برای ایران طبق پیش بینی هایی که در برجام شده فراهم خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در بحث انرژی هسته ای به دنبال استفاده صلح آمیز بود و حال که طرفین در برجام به توافق خیانت کرده و از آن خارج شده اند بر اساس دستور مقام معظم رهبری برخی اقدامات در مسئله فعالیت های هسته ای آغاز و ادامه می یابد.