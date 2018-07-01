پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی، اظهارداشت: جلسه شورای عالی بیمه پیش از ظهر یکشنبه با حضور وزیر بهداشت و اعضای شورای عالی بیمه برگزار شد.

وی با ابراز خرسندی از همکاری اعضای شورای عالی بیمه سلامت، افزود: در این جلسه طرح پوشش بیمه ای مراقبت در منزل به تصویب شورای عالی بیمه رسید که جا دارد از مواضع وزیر بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان وزارت بهداشت، مدیرعامل و دبیر شورای عالی بیمه سلامت تقدیر و تشکر کنم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، اظهارداشت: اجرای آزمایشی این طرح بزودی در تعدادی از بیمارستان های وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی توسط معاونت پرستاری و با همکاری معاونت درمان، سازمان تامین اجتماعی و همچنین تعدادی از مراکز منتخب مراقبت در منزل اجرا می شود.

حضرتی افزود: جزئیات این طرح متعاقبا اعلام خواهد شد.