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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد؛

پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تصویب شد

پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تصویب شد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از تصویب طرح پوشش بیمه ای مراقبت در منزل خبر داد و گفت: این طرح بزودی به صورت آزمایشی در تعدادی از بیمارستان های کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی، اظهارداشت: جلسه شورای عالی بیمه پیش از ظهر یکشنبه با حضور وزیر بهداشت و اعضای شورای عالی بیمه برگزار شد.

وی با ابراز خرسندی از همکاری اعضای شورای عالی بیمه سلامت، افزود: در این جلسه طرح پوشش بیمه ای مراقبت در منزل به تصویب شورای عالی بیمه رسید که جا دارد از مواضع وزیر بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان وزارت بهداشت، مدیرعامل و دبیر شورای عالی بیمه سلامت تقدیر و تشکر کنم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، اظهارداشت: اجرای آزمایشی این طرح بزودی در تعدادی از بیمارستان های وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی توسط معاونت پرستاری و با همکاری معاونت درمان، سازمان تامین اجتماعی و همچنین تعدادی از مراکز منتخب مراقبت در منزل اجرا می شود.

حضرتی افزود: جزئیات این طرح متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4335599
حبیب احسنی پور

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