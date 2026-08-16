حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مجموعه برنامه‌های مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۶۸ در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: این برنامه‌ها از شنبه ۲۴ مردادماه آغاز شده و تا جمعه ۳۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و هر شب از ساعت ۲۱ با حضور مردم در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: نخستین برنامه این موج شنبه ۲۴ مردادماه از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار می‌شود و این اجتماع ویژه به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه برنامه‌ریزی شده است.

حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: در ادامه این برنامه‌ها، یکشنبه ۲۵ مردادماه اجتماع مردمی از حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل برگزار می‌شود و دوشنبه ۲۶ مردادماه نیز مراسم درب اداره گاز در کوچه شهید قندی به سمت چهارراه بسیج برگزار خواهد شد.

وی گفت: روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه چهارراه سنگر به سمت چهارراه گلستان، چهارشنبه ۲۸ مردادماه الهیه میدان رسالت به سمت میدان شاهد و پنجشنبه ۲۹ مردادماه نیز ویژه‌برنامه «اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران» از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی میزبان مردم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آخرین برنامه این هفته نیز جمعه ۳۰ مردادماه و با ویژه‌برنامه استغاثه ظهر و اقامه نماز استغاثه در پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به استمرار این اجتماعات مردمی اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تقویت انسجام و حضور مردمی و تبیین فرهنگ مقاومت برگزار می‌شود و از عموم مردم کرمانشاه برای حضور در این مراسم‌ها دعوت می‌کنیم.

وی در پایان گفت: اجتماعات «نحن المنتقمون» هر شب از ساعت ۲۱ و با شروع قرائت حدیث شریف کسا برگزار خواهد شد و جزئیات برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی نیز از طریق کانال میدان در پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود.