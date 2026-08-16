به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران بعد از پشت سر گذاشتن یک لیگ ملت‌های ضعیف، حالا خودش را برای یکی از مهم‌ترین مسابقه آماده می‌کند؛ جایی که دیگر فرصت زیادی برای آزمون و خطا وجود ندارد. ملی‌پوشان در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ تنها سه برد به دست آوردند و با ۹ شکست در رده پانزدهم قرار گرفتند؛ نتیجه‌ای که با انتظارات از تیم ایران فاصله زیادی داشت.

حالا شاگردان روبرتو پیاتزا باید خیلی زود این نتیجه را فراموش کنند و آماده مسابقات مهم‌تری شوند. تیم ملی روز پنجشنبه راهی روسیه می‌شود تا در اردوی تدارکاتی این کشور حضور پیدا کند و در تورنمنت بین‌المللی اوفا مقابل روسیه، کوبا و بلاروس قرار بگیرد. بعد از این مسابقات هم دو دیدار دوستانه با تیم دینامو خواهد داشت.

این اردو برای تیم ملی فقط چند بازی تدارکاتی نیست. ایران بعد از لیگ ملت‌ها نیاز دارد بیشتر بازی کند و مقابل حریفان قدرتمند قرار بگیرد تا نقاط ضعفش مشخص شود. حالا این فرصت در روسیه فراهم شده است؛ سه بازی مقابل تیم‌های ملی و دو بازی با یک تیم باشگاهی که می‌تواند به پیاتزا برای رسیدن به ترکیب اصلی کمک کند.

به‌خصوص دیدار با روسیه می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. روس‌ها خودشان برای آماده‌سازی جدی‌تر شده‌اند و حضور کوبا و بلاروس هم باعث می‌شود ایران در مدت کوتاهی با چند سبک متفاوت روبه‌رو شود. چنین مسابقاتی می‌تواند خیلی بهتر از تمرین، وضعیت واقعی تیم را نشان دهد و مشخص کند پیاتزا برای قهرمانی آسیا روی چه ترکیبی باید حساب کند.

نکته مهم این است که ترکیب تیم ملی تغییر چندانی نکرده و همان بازیکنانی که در لیگ ملت‌ها حضور داشتند، حالا باید در روسیه و سپس در قهرمانی آسیا به میدان بروند. بنابراین پیاتزا فرصت چندانی برای تغییرات اساسی ندارد و بیشتر باید روی برطرف کردن مشکلات همین تیم کار کند؛ به‌خصوص در بخش قدرتی‌زن‌ها که یکی از نقاطی است که نیاز به ترمیم دارد.

از طرف دیگر، زمان هم به نفع تیم ملی نیست. بعد از اردوی روسیه، مسابقات قهرمانی آسیا در فوکوئوکا ژاپن از راه می‌رسد؛ رقابتی که این بار فقط برای کسب عنوان قهرمانی قاره اهمیت ندارد. سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس در این مسابقات توزیع می‌شود و ایران نمی‌تواند این فرصت را به سادگی از دست بدهد.

اردوی روسیه می‌تواند آخرین فرصت جدی پیاتزا برای آماده کردن تیمش باشد. او باید از این پنج مسابقه استفاده کند تا ترکیب اصلی را پیدا کند، هماهنگی بازیکنان را بالا ببرد و مشکلاتی را که در لیگ ملت‌ها دیده شد، تا حد ممکن برطرف کند. از این به بعد دیگر بهانه‌هایی مثل کمبود بازی تدارکاتی یا ناهماهنگی نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای یک نتیجه ضعیف باشد. تیم ملی فرصت بازی با چند حریف قدرتمند را در اختیار دارد و بعد از آن هم وارد مهم‌ترین مسابقه سال می‌شود.

قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ برای والیبال ایران فقط یک مسابقه برای کسب عنوان قاره‌ای نیست.توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس در این رقابت‌ها اهمیت آن را چند برابر کرده و ایران بعد از غیبت در المپیک پاریس، حالا فرصت دارد با قهرمانی در ژاپن یک قدم مهم برای بازگشت به بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان بردارد. البته مسیر رسیدن به این هدف ساده نیست و مهم‌ترین رقیب ایران در این راه، ژاپن است؛ تیمی که در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ یکی از بهترین چهره‌های خود در سال‌های اخیر را به نمایش گذاشت و مرحله مقدماتی را با اقتدار در صدر جدول به پایان رساند.

ژاپن در قهرمانی آسیا جدی‌ترین رقیب ایران خواهد بود؛ تیمی که در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نشان داد با اقتدار حضور پیدا کرده و دور مقدماتی را با ۱۲ برد از ۱۲ مسابقه و بدون شکست در صدر جدول به پایان رساند. ایران هم در لیگ ملت‌ها فرصت رویارویی با این تیم را داشت؛ مسابقه‌ای که در آن ژاپن دو ست نخست را برد، اما ملی‌پوشان با بازگشت به‌موقع، ست‌های سوم و چهارم را از آن خود کردند تا کار به ست پنجم کشیده شود. در نهایت ژاپن ۱۵ بر ۱۲ برنده شد و ایران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. همین بازی نشان داد که اگرچه ایران توان رقابت با ژاپن را دارد، اما برای بردن چنین حریفی باید در جزئیات و لحظات حساس مسابقه عملکرد بهتری داشته باشد.

حالا پیاتزا باید از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده را ببرد. ترکیب تیم ملی تغییر زیادی نکرده و بنابراین قرار نیست در فاصله کوتاه تا قهرمانی آسیا، تیمی کاملاً متفاوت ساخته شود؛ بلکه باید همین تیمی که در لیگ ملت‌ها داشت، نقاط ضعفش را برطرف و هماهنگ‌تر راهی ژاپن کند. اهمیت بازی تدارکاتی روسیه هم به این خاطر است که به سرمربی و بازیکنان فرصت دهند پیش از رسیدن به مسابقات اصلی، ترکیب و شرایط تیم را بهتر کنند.

شاگردان پیاتزا در مسابقات قهرماتی آسیا دیگر جایی برای آزمون و خطا ندارند. ایران برای قهرمانی آسیا باید از سد رقبایی مثل ژاپن عبور کند و این بار علاوه بر جام، یک هدف بزرگ‌تر هم پیش روی تیم ملی است؛ المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس. بعد از غیبت در پاریس، والیبال ایران نمی‌خواهد یک بار دیگر از المپیک دور بماند و به همین دلیل قهرمانی آسیا می‌تواند نقطه مهمی در مسیر بازگشت به این رقابت‌ها باشد. پیاتزا حالا فرصت دارد با همین ترکیب، تیمی بسازد که هم نتیجه ضعیف لیگ ملت‌ها را جبران کند و هم در مهم‌ترین میدان سال، برای قهرمانی آسیا و رسیدن به المپیک بجنگد.