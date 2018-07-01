بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال مورد استقبال مردم و مسئولان قرارگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه «سعید عزت اللهی» بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران بعداز نمایش قابل قبول در جام جهانی روسیه در میان استقبال پرشور مسئولان هیات فوتبال و مردم گیلان از طریق فرودگاه سردار جنگل رشت وارد استان شد.

عزت اللهی در جمع خبرنگاران از حضور مردم و مسئولان هیات فوتبال استان گیلان در فرودگاه سردار جنگل رشت و استقبال از وی تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به بازی های جام جهانی و گروهی که تیم ملی در آن حضور داشت، افزود: به رغم حضور تیم های بزرگ جهان در گروه ایران تمامی بازیکنان تیم ملی برای نشان دادن عملکرد و بازی خوب تلاش کرده و از جان و دل مایه گذاشتند.

بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به برنامه های پیشروی تیم ملی، خاطرنشان کرد: جام ملت های آسیا مهم ترین تورنمنتی است که تیم ملی باید در آن حضور یابد.

عزت اللهی ادامه داد: تلاش می کنیم تا بعداز نمایش بسیار خوب در بازی های جام جهانی با کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها سبب شادی مردم ایران شویم.

گفتنی است عزت اللهی بعداز حضور در میان مردم به زادگاه خود شهر انزلی رفت تا در مراسمی که در این شهر برای استقبال از وی تدارک دیده شده شرکت کند.