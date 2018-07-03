۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰:۳۶

سردار پاکپور خبر داد:

انهدام ۸ تیم تروریستی گروهک های ضد انقلاب در یک ماه گذشته

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: با اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی نیروی زمینی سپاه در شمال غرب، غرب و جنوب شرق کشور طی یک ماه گذشته ۸ تیم تروریستی گروهک های ضد انقلاب منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به نمونه هایی از اقدامات وسیع و تاثیر گذار نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و ماموریتی نیرو در زمینه ارتقا امنیت پایدار گفت: طی سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ مورد اقدام اطلاعاتی، عملیاتی بر علیه تیم های تروریستی گروهک های ضد انقلاب سنتی و پ. ک . ک در شمال غرب کشور که با هدف اقدامات ضد امنیتی قصد نفوذ به داخل مرزها را داشتند، توسط یگان های نیروی زمینی سپاه انجام شده که ۵ مورد آن مربوط به یک ماه اخیر است‌.

سردار پاکپور افزود: همچنین در چند هفته اخیر ۳ تیم تروریستی در جدار مرزهای جنوب شرق کشور قبل از هر اقدامی مورد رصد و هدف نیروهای هوشیار و آماده یگان های نیروی زمینی سپاه قرار گرفته و منهدم شدند. 

وی ادامه داد: نیروی زمینی سپاه با اقتدار و آمادگی در میادین دفاع از امنیت مرزهای کشور و کیان جمهوری اسلامی ایران حضور فعال دارد. 

سردار پاکپور با تشریح اهداف سرویس های اطلاعاتی کشورهای معاند و دشمنان قسم خورده ملت مومن و انقلابی ایران اسلامی، از سازماندهی و پشتیبانی گروه های تروریستی تکفیری، به عملیات موفقیت آمیز رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه بر علیه تیم ۲۱ نفره گروهک تروریستی تکفیری در اواخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: قرارگاه های حمزه سید الشهدا (ع)، نجف اشرف و قدس این نیرو با اشراف اطلاعاتی و اقدامات گسترده خود توانسته اند ضربات سنگینی بر تروریست ها وارد نمایند. 

 وی با بیان اینکه تردیدی نیست که موفقیت های بدست آمده تاکنون حاصل اخلاص و سختکوشی رزمندگان و عنایت خاصه خداوند متعال و به برکت خون های پاک شهدای عزیز و دعای خیر خانواده های معظم آنان، در سایه برادری، همدلی و انسجام همه نیروها بوده است، افزود: فعالیت های نیروی زمینی سپاه در حوزه مردم یاری در مناطق محروم و مرزی کشور نیز توان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده که این فعالیت ها شامل اشتغال زایی، ساخت منزل برای نیازمندان، ساخت مدرسه، مسجد و احداث پل، راه و اقدامات وسیع و مستمر معیشتی و خدمات رایگان درمانی و بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار است.

سردار پاکپور فرمانده خدمت به هموطنان عزیز را مایه افتخار پاسداران نیروی زمینی سپاه دانست و بر استمرار و ارتقاء روز افزون حجم و سطح کیفی اقدامات در جهت ایجاد امنیت تاکید کرد.

کد خبر 4337957

