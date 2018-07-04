گروه سازنده «امیر» عازم کارلووی واری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «امیر» به کارگردانی و نویسندگی نیما اقلیما و تهیه‌کنندگی سید ضیاء هاشمی به عنوان نماینده ایران در بخش رقابتی پنجاه و سومین دوره جشنواره بین‌المللی کارلووی واری حضور دارد.

این جشنواره که از جمله جشنواره‌های الف در سینمای جهان محسوب می‌شود، همه ساله با انتخاب بهترین فیلم‌های اول و دوم به دنبال انتخاب و معرفی کارگردان‌های خلاق و توانمند به سینمای جهان است.

فیلم «امیر» با ١١ فیلم دیگر از کشورهایی چون، آلمان، یونان، لهستان، جمهوری چک برای دریافت ۲ جایزه گرند پریکس به مبلغ ۱۵ هزار دلار و جایزه ویژه هیات داوران به مبلغ ۱۰ هزار دلار در این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

«امیر» فیلمی اجتماعی است و در خلاصه داستان آن آمده است: یکی با کار، یکی با پول، یکی با زندگی، یکی هم با سیگار. همه خودشونو می‌کشن. فقط راهاشون فرق می‌کنه.

میلاد کی مرام، هادی کاظمی، بهدخت ولیان، مصطفی قدیری، روشنک سه قله گی، وحید منافی، مهدی عامل هاشمی، مونا قاسمی، کسری محبوبی، آرتین گلچین و سحر دولتشاهی بازیگران این فیلم هستند و پخش بین‌الملل فیلم «امیر» را کمپانی الی ایمیج به مدیریت الهه نوبخت بر عهده دارد.